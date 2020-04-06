Портал «Работающая Бурятия» подвел бизнесменов нерабочим состоянием

В республике многим «чертовски» хотелось работать, но времени на тестирование сайта оказалось слишком мало

Приводим алгоритм действий для предприятий:

«Горячие» линии министерств, где специалисты могут проконсультировать по вопросам работы портала «Работающая Бурятия»

Многие предприятия и бизнесмены Улан-Удэ и республики, начавшие сегодня было работать с разрешения главы Бурятии, были вынуждены тотчас закрыться, так как, войдя в списки разрешенных видов деятельности, не смогли выполнить требование об обязательной регистрации на портале «Работающая Бурятия».«Единая информационная система «Работающая Бурятия» создана по адресу работающаябурятия.рф и находится на тестировании, поэтому пока не доступна для заполнения данных. Приносим свои извинения», - сообщила ближе к завершению рабочего дня пресс-служба правительства республики.Напомним, на этом портале должны зарегистрироваться предприятия, которым решением правительства Бурятии от 5 апреля разрешено работать в период самоизоляции. Только после получения разрешения и выполнения всех требований предприятия смогут начать свою работу.Сейчас для удобства работодателей открыты «горячие» линии министерств, где специалисты могут проконсультировать по вопросам работы портала «Работающая Бурятия» и разъяснить вопросы по перечню организаций из указа и распоряжений главы Бурятии от 5 апреля0. Режим работы «горячих» линий с 08:30 до 17:30 с понедельника по пятницу.Организациям и индивидуальным предпринимателям, попавшим в расширенный перечень организаций для получения разрешения на возобновление работы необходимо:1. Принять решение об установлении численности работников (приказ с поименным списком и указанием регистрационных данных организации или индивидуального предпринимателя, ИНН или ОГРН):- физическое присутствие которых необходимо для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;- подлежащих переводу на дистанционный режим работы;- тех, кто не привлекается к трудовой деятельности, соблюдает режим самоизоляции с сохранением заработной платы.2. После запуска портала «Работающая Бурятия» заполнить сведения по установленной форме данных о предприятии и загрузить приказ со списком лиц, которым необходимо находиться на предприятии и, соответственно, передвигаться до места работы.3. Получить на электронную почту, указанную при обращении в ЕИС «Работающая Бурятия» подтверждение о разрешении на работу, или мотивированный отказ.4. На предприятии необходимо обеспечить соблюдение работниками социального дистанцирования, в том числе путем установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях на соответствующей территории. Обеспечить проведение неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, выполнить все рекомендации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия для обеспечения безопасности сотрудников.5. Проинформировать сотрудников, выходящих на работу, о необходимости иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность и копию приказа о выходе на работу с поименным списком и указанием регистрационных данных организации или индивидуального предпринимателя, ИНН или ОГРН.6. Предприятия непрерывного цикла (которые имели право работать и ранее) также выпускают внутренний приказ об установлении численности работников с поименным списком и указанием регистрационных данных организации или индивидуального предпринимателя, ИНН или ОГРН в котором определены три категории сотрудников:- сотрудники, физическое присутствие которых необходимо для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;- сотрудники, подлежащие переводу на дистанционный режим работы;- сотрудники, которые не привлекаются к трудовой деятельности, соблюдает режим самоизоляции с сохранением заработной платы.Эти организации направляют заявки на работу на ЕИС «Работающая Бурятия» и параллельно продолжают свою работу, не дожидаясь подтверждения о разрешении.Фото: pixabay.com