Почти на всей территории Бурятии введен особый противопожарный режим

Запрещается выжигать траву и разводить костры в лесах





Глава Бурятии Алексей Цыденов 6 апреля подписал постановление о введении на территории республики особого противопожарного режима. Он вводится в большинстве районов Бурятии и в городе Улан-Удэ. Исключение составляют Баунтовский, Курумканский, Муйский и Северо-Байкальский районы, а также город Северобайкальск. Там особый противопожарный режим начнет действовать с 1 мая

В период действия особого противопожарного режима вводится запрет на разведение открытого огня на землях всех категорий за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан, а также выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ.Документ предписывает Республиканскому агентству лесного хозяйства и местным властям обеспечить принятие решений об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта.За нарушение требований правил противопожарного режима штраф на граждан составит до четырех тысяч рублей, на должностных лиц – до тридцати тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – до сорока тысяч рублей, на юридических лиц – до четырехсот тысяч рублей.Фото: «Номер один»