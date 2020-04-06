В Бурятии зафиксирована первая смерть от коронавируса

Умерла 73-летняя женщина





Сегодня в Улан-Удэ в республиканской инфекционной больнице скончалась пожилая пациентка с коронавирусом. 73-летняя женщина имела первую группу инвалидности.

- К большому сожалению, у нас первая потеря среди больных с коронавирусной инфекцией. Двусторонняя пневмония у пожилой женщины усугубилась на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний: сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертонии, кроме того она ранее перенесла инсульт. 2 апреля, после выявления коронавирусной инфекции, она была переведена в инфекционную больницу из городской больницы №4, где проходила долговременное лечение. Иммунные функции организма были очень снижены. Пациентка находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи боролись до последнего, ход лечения согласовывался с московскими специалистами, а также с ведущими врачами из других медицинских организаций республики, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. Она принесла глубокие соболезнования родным и близким женщины.Известно, что женщина была в круге контактных лиц мужчины из Иркутской области, у которого был диагностирован COVID-19. Он приходился ей братом.В Бурятии на 6 апреля зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019. По данным на утро 6 апреля в России диагноз коронавирусной инфекции подтвержден у 5389 человек, из которых пролечены и выписаны из медицинских организаций 355 человека. Жизнь 45 пациентов спасти не удалось.Вирус в основном поражает пожилых людей с сопутствующими заболеваниями. С возрастом внутренние системы организма, используемые организмом для борьбы с болезнями, истощаются. Большому риску подвержены также и молодые пациенты с хроническими заболеваниями. Поэтому для жителей Бурятии старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлен режим самоизоляции до 30 апреля 2020 года.Фото: pixabay.com