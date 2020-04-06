В Бурятии посевная кампания стартует в агротехнические сроки

Контролируется запас семян, удобрений и запчастей



Бурятия начнет посевную кампанию согласно календарным агротехническим срокам. Сейчас контролируется готовность техники, обеспеченность семенами, минеральными удобрениями, запчастями, а также всем необходимым для успешного проведения весенних полевых работ.



«Кроме того, специалисты министерства сельского хозяйства продовольствия и местных администраций разъясняют аграриям особенности работы в условиях распространения коронавирусной инфекции», - сообщили в пресс-службе ведомства.



Как рассказал сегодня на планерном совещании у главы Бурятии в режиме видеоконференции министр сельского хозяйства Бурятии Даба-Жалсан Чирипов, в 2020 году потребность в семенах зерновых и кормовых культур составляет в республике 23,4 тыс тонн, в том числе 12,7 тыс тонн зерновых, 10,7 тыс тонн кормовых культур.



«Благодаря неплохому урожаю прошлого года большинство хозяйств имеют собственные семена», - отметил Даба-Жалсан Чирипов.



По данным Россельхозцентра, для проведения весенне-полевых работ в республике засыпано 22 тыс тонн семян зерновых и кормовых культур, при потребности 23,4 тыс тонн. Обеспеченность собственным семенным материалом составляет 94%. Недостающий объем семян будет закрыт за счет семеноводческих хозяйств.



В весенних полевых работах будет участвовать 836 тракторов, 535 плугов, 601 культиватор и дисковатор, 324 сеялки. На проведение работ требуется около 2500 тонн дизельного топлива и 160 тонн бензина.



К началу выхода в поля планируется подготовить не менее 85% тракторов, 95% имеющейся в наличии почвообрабатывающей и посевной техники. Так же предусматривается сформировать 214 посевных агрегатов.



Даба-Жалсан Чирипов подчеркнул необходимость скорейшего перечисления средств господдержки сельхозтоваропроизводителям, что позволит эффективно и своевременно провести весенние полевые работы. Министерством до фермеров доведена субсидия из федерального бюджета на проведение комплекса агротехнологических работ в размере 42 млн рублей. В ближайшее время сельхозтоваропроизводителям будет выплачена несвязанная поддержка на гектар посевной площади из республиканского бюджета в объеме 68,3 млн рублей.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz



