06.04.2020
В Бурятии пенсии за апрель «Почта России» доставит до 13 апреля

В Бурятии пенсии за апрель «Почта России» доставит до 13 апреля

Почтальоны посещают пенсионеров на дому  исключительно в масках  и перчатках  

В Бурятии все пенсии за апрель  «Почта России» доставит до 13 апреля.  Решение о сокращении  доставочного  периода  в апреле 2020 года   принято в рамках мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Как  сообщили  в «Почте России»,  пенсии, в том числе ежегодную  и единовременную  выплаты  ко Дню Победы,  пенсионерам выплатят раньше   привычной даты получения денег.
Досрочная  доставка  началась  с 4 апреля и производится без перерыва  на выходные дни, вплоть по 12 апреля.  

В апреле пенсии на дому  выплатят  также  пенсионерам, которые получают пособия ежемесячно в кассе отделений связи «Почты России». Чтобы не нарушать режим  полной самоизоляции, действующий  в республике,  таких граждан  просят  оставаться дома. Почтальоны  принесут  пенсии по адресу  пенсионера, имеющегося в распоряжении «Почты России».

Если место регистрации  пенсионера не совпадает с местом его фактического проживания, то   и в этих случаях  пожилых людей  просят не беспокоиться. «Почта России» гарантирует всем пенсионерам доставку пенсий  и социальных выплат  по тому адресу, по которому  в настоящее время проживает человек.    

Заявку  на получение пенсии  по фактическому адресу нахождения пенсионер  может сделать  по  единому  контактному  телефону для обращений  граждан «Почты России»: 8-800-10-000-00
После получения  заявки  оператор «Почты России» перезвонит  пенсионеру, уточнит адрес, и направит точную информацию  о  месте нахождения пенсионера  в  соответствующее отделение связи.

С учетом  складывающейся  ситуации  с коронавирусом в республике, в период доставки пенсий  «Почта России» предприняла  все меры  предосторожности  в целях снижения рисков для здоровья пенсионеров.     Посещать пожилых людей на дому  почтальоны  будут исключительно в масках  и перчатках, которыми они обеспечены  в необходимом количестве.

Оставайтесь дома, ожидайте почтальонов. Берегите себя и своих близких!   Задавайте вопросы  через официальные  соцсети отделения ОПФР по Республике Бурятия    
            
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VIBER-сообщество «Пенсионный фонд Бурятии»

Фото: «Номер один»
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