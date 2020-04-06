В Бурятии пенсии за апрель «Почта России» доставит до 13 апреля

Почтальоны посещают пенсионеров на дому исключительно в масках и перчатках

В Бурятии все пенсии за апрель «Почта России» доставит до 13 апреля. Решение о сокращении доставочного периода в апреле 2020 года принято в рамках мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.Как сообщили в «Почте России», пенсии, в том числе ежегодную и единовременную выплаты ко Дню Победы, пенсионерам выплатят раньше привычной даты получения денег.Досрочная доставка началась с 4 апреля и производится без перерыва на выходные дни, вплоть по 12 апреля.В апреле пенсии на дому выплатят также пенсионерам, которые получают пособия ежемесячно в кассе отделений связи «Почты России». Чтобы не нарушать режим полной самоизоляции, действующий в республике, таких граждан просят оставаться дома. Почтальоны принесут пенсии по адресу пенсионера, имеющегося в распоряжении «Почты России».Если место регистрации пенсионера не совпадает с местом его фактического проживания, то и в этих случаях пожилых людей просят не беспокоиться. «Почта России» гарантирует всем пенсионерам доставку пенсий и социальных выплат по тому адресу, по которому в настоящее время проживает человек.Заявку на получение пенсии по фактическому адресу нахождения пенсионер может сделать по единому контактному телефону для обращений граждан «Почты России»: 8-800-10-000-00После получения заявки оператор «Почты России» перезвонит пенсионеру, уточнит адрес, и направит точную информацию о месте нахождения пенсионера в соответствующее отделение связи.С учетом складывающейся ситуации с коронавирусом в республике, в период доставки пенсий «Почта России» предприняла все меры предосторожности в целях снижения рисков для здоровья пенсионеров. Посещать пожилых людей на дому почтальоны будут исключительно в масках и перчатках, которыми они обеспечены в необходимом количестве.Оставайтесь дома, ожидайте почтальонов. Берегите себя и своих близких! Задавайте вопросы через официальные соцсети отделения ОПФР по Республике БурятияVIBER-сообщество «Пенсионный фонд Бурятии»Фото: «Номер один»