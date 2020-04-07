Портал «Работающая Бурятия» доступен для заполнения данных

В единой информационной системе «Работающая Бурятия» (работающаябурятия.рф, http://rabota.govrb.ru/
) закончен тестовый период и она доступна для заполнения данных, сообщили в пресс-службе правительства республики.
На портале должны зарегистрироваться предприятия, которым решением правительства Бурятии от 5 апреля разрешено работать в период самоизоляции. Только после получения разрешения и выполнения всех требований предприятия смогут начать свою работу.
Для удобства работодателей открыты «горячие» линии министерств, где специалисты могут проконсультировать по вопросам работы ЕИС «Работающая Бурятия» и разъяснить вопросы по перечню организаций из указа и распоряжений главы Бурятии от 5 апреля. Режим работы «горячих» линий с 08:30 до 17:30, с понедельника по пятницу.
Алгоритм действий для предприятий можно посмотреть в «Номер один»
.
Фото: pixabay.com
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