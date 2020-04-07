07.04.2020
Портал «Работающая Бурятия» доступен для заполнения данных

Портал «Работающая Бурятия» доступен для заполнения данных

Предприятия, которым разрешена работа в период самоизоляции, могут пользоваться системой

В единой информационной системе «Работающая Бурятия» (работающаябурятия.рф, http://rabota.govrb.ru/) закончен тестовый период и она доступна для заполнения данных, сообщили в пресс-службе правительства республики.

На портале должны зарегистрироваться предприятия, которым решением правительства Бурятии от 5 апреля разрешено работать в период самоизоляции. Только после получения разрешения и выполнения всех требований предприятия смогут начать свою работу.

Для удобства работодателей открыты «горячие» линии министерств, где специалисты могут проконсультировать по вопросам работы ЕИС «Работающая Бурятия» и разъяснить вопросы по перечню организаций из указа и распоряжений главы Бурятии от 5 апреля. Режим работы «горячих» линий с 08:30 до 17:30, с понедельника по пятницу.

Алгоритм действий для предприятий можно посмотреть в «Номер один».

Фото: pixabay.com
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