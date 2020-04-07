Войска Восточного военного округа готовы к пожароопасному периоду

Бороться с огнем смогут около 6 тыс военнослужащих и 1100 единиц военной и специальной техники



В связи с началом пожароопасного периода в Восточном военном округе проведен комплекс мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций вблизи военных объектов, сообщила пресс-служба ВВО.



В объединениях округа сформировано около 30 противопожарных сводных отрядов. Всего на случай чрезвычайных ситуаций, в готовности находятся около 6 тыс военнослужащих и 1100 единиц военной и специальной техники, включая авиацию.



В соответствии с распоряжением командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко на всех военных объектах регулярно проверяется соблюдение требований пожарной безопасности. На потенциально опасных объектах регулярно проводятся пожарно-тактические учения и дни пожарной профилактики.



С личным составом штатных и нештатных пожарных команд проходят практические тренировки по действиям при угрозе распространения лесных и степных пожаров вблизи соединений и воинских частей.



К началу пожароопасного периода вокруг мест дислокации воинских частей оборудованы противопожарные рвы, проведена опашка 50-метровой полосы. На охраняемых периметрах установлены пожарные водоемы, прилегающая территория очищена от травы и сухостоя.



Ежедневно проводится мониторинг и контроль пожароопасной обстановки совместно с органами МЧС.



Фото: пресс-служба ВВО

