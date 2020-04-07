Улан-Удэ представлен Путину примером «быстрых побед»

Возведение объектов социальной инфраструктуры в Бурятии и в Забайкалье обсуждалось у президента России

Мы будем застраивать город Улан-Удэ более комплексно, «то есть, чтобы не просто деньги освоить, а именно чтобы результат был определенный». Об этом заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев и Александр Козлов встретились с Владимиром Путиным. Обсуждалось развитие территорий Дальнего Востока и Арктики. Особое внимание уделялось возведению объектов социальной инфраструктуры в Бурятии и в Забайкальском крае, сообщает Kremlin.ru«Вот смотрите, по Бурятии и по Забайкалью. И там, и там ТОРы созданы. В первом случае, по Бурятии, запланировано строительство трех больниц, одного ФАПа, одной школы, 12 спортивных комплексов и площадок и реконструкция 70 объектов. По Забайкалью – строительство 40 ФАПов, две школы, три детских сада, два спорткомплекса, 60 площадок, восемь объектов культуры, реконструкция 136 объектов. Как с финансированием? Как разворачивается работа по этим объектам?»,- спросил собеседников глава государства.«Мы переводить деньги начали с 2019 года. На 3 млрд рублей в каждом регионе работы выполнены. Каждый из объектов находится в разной стадии выполнения работ. Часть, там, где особенно крупные проекты – школы, садики, – конечно, в первую очередь полгода потратили на проведение определенных процедур, проектирование, и ушли в строительную готовность. Конкурсные, процедурные все вопросы решили.Что касается планов быстрых побед, как мы это назвали, – это поддержка как раз точек роста не с точки зрения капитальной стройки или еще каких-то вещей. Допустим, на примере Улан-Удэ, мы в Улан-Удэ купили 15 трамвайных вагонов и поменяли 6 км путей. Последний вагон в Улан-Удэ, один, был (приобретен) в 2008-м, и в 1996-м – 8 вагонов. Мы 15 новых только за один год поставили в один город Улан-Удэ.По Бурятии – в презентации видны цифры, они отличаются: 6,7 млрд и 9,5 в Забайкалье. Юрий Петрович проводил подкомиссию, на которой были рассмотрены дополнительные объекты более профессионально, потому что под те места застройки, которые комплексно планировали строить, нужно было решить вопрос с переводом земли. Этот вопрос был решен в очередной из поездок в Бурятию», - пояснил глава минвостокразвития.Юрий Трутнев рассказал, что на сегодняшний день на территории Дальнего Востока с государственной поддержкой реализуется 2283 инвестиционных проекта, а общий объем уже состоявшихся инвестиций достиг планки 1,16 трлн рублей. При этом на каждый рубль бюджетных вложений приходится 22,5 руб средств частных. Темпы роста промышленности на Дальнем Востоке в 2019 году – шесть процентов.Вице-премьер РФ также напомнил, что по поручению Президента РФ ведется укрепление социальной сферы Дальнего Востока. На ремонт и строительство социальных объектов в рамках реализации планов социального развития центров экономического роста ("Единая субсидия") из федерального бюджета за три года будет направлено свыше 93 миллиардов рублей.«Построено уже 300 объектов, более 200 объектов реконструировано. Эта работа продолжается, в том числе продолжается в Бурятии и Забайкалье, которые по вашему решению присоединены к Дальневосточному федеральному округу. Продолжается работа по программе «Дальневосточный гектар». Уже почти 80 тысяч человек получили участки. Средний срок предоставления – 34 дня», - рассказал Юрий Трутнев.Фото: kremlin.ru