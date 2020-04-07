07.04.2020
В Бурятии работникам «Мостоотряда» задолжали 2,5 млн рублей

В Бурятии работникам «Мостоотряда» задолжали 2,5 млн рублей

Деньги выплатили только после вмешательства прокуратуры

В Улан-Удэ АО «Мостоотряд-34» задолжало своим работникам зарплату за октябрь-декабрь 2019 года. Общая сумма долга составила более 2,5 млн рублей, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Прокурор района внес представление исполняющему обязанности гендиректора предприятия и предостерег его о недопустимости нарушения закона. Также за невыплату зарплаты и.о. руководителя компании  привлекли к административной ответственности.

«В результате принятых мер задолженность по зарплате погашена», сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: «Номер один»
долги по зарплате
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