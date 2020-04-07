07.04.2020
В Бурятии деятель культуры пожаловался на начальство в прокуратуру

В Бурятии деятель культуры пожаловался на начальство в прокуратуру

Его хотели уволить под предлогом реорганизации учреждения

В прокуратуру Хоринского района Бурятии обратился местный житель с заявлением о нарушении его трудовых прав и несогласии с действиями работодателя.

Руководитель муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный координационный центр народного творчества», где работает заявитель, вручил ему уведомление об изменениях условий оплаты труда, возможных увольнениях и переводе на другую должность в связи с реорганизацией учреждения.

«В нарушение Трудового кодекса уведомление не содержало конкретных изменений условий трудового договора. Кроме того, учредитель центра – администрация Хоринского района - решение о реорганизации учреждения не принимала», сообщили в прокуратуре Бурятии.

Прокурор внес главе района представление, по результатам рассмотрения которого приказ директора учреждения о предстоящих изменениях условий оплаты труда отменен. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Фото: «Номер один»
прокуратура
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