В Бурятии деятель культуры пожаловался на начальство в прокуратуру

Его хотели уволить под предлогом реорганизации учреждения





В прокуратуру Хоринского района Бурятии обратился местный житель с заявлением о нарушении его трудовых прав и несогласии с действиями работодателя.

Руководитель муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный координационный центр народного творчества», где работает заявитель, вручил ему уведомление об изменениях условий оплаты труда, возможных увольнениях и переводе на другую должность в связи с реорганизацией учреждения.«В нарушение Трудового кодекса уведомление не содержало конкретных изменений условий трудового договора. Кроме того, учредитель центра – администрация Хоринского района - решение о реорганизации учреждения не принимала», сообщили в прокуратуре Бурятии.Прокурор внес главе района представление, по результатам рассмотрения которого приказ директора учреждения о предстоящих изменениях условий оплаты труда отменен. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Фото: «Номер один»