У-УАЗ объявил режим простоя

Работу продолжают сотрудники, которые заняты на непрерывном производстве



Улан-Удэнский авиационный завод с 6 апреля объявил простой с оплатой в размере двух третей среднего заработка, рассчитанного пропорционально времени простоя. Продолжат работу около 40 проц сотрудников предприятия, занятых в непрерывном производстве, сообщили в пресс-службе У-УАЗ.



Решение принято в соответствии с указом президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Его действие может распространяться на системообразующие организации по согласованию с правительством РФ. У-УАЗ включен в перечень системообразующих организаций, т.е. стратегически важных для экономики страны.



Одновременно на предприятии разработан и проводится комплекс превентивных мероприятий по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. На проходных каждому сотруднику измеряют температуру тела. Соблюдается обязательное требование Роспотребнадзора - проход через проходные организован с соблюдением дистанции 1,5 – 2 м. Накануне несоблюдение ранее установленного графика прохода создало задержки на проходных. Вместе с тем, в результате были отстранены от работы пять человек, которые вышли на смену с температурой выше 37,2 град.







Для обеспечения оптимального прохода время работы пунктов пропуска в последующие дни увеличено на 1 час – с 6:00 до 8:00, организован контроль соблюдения дистанции на улице при прохождении проходных. В настоящее время разработан временный режим рабочего времени, который предусматривает для части структурных подразделений смещение на 30-45 минут времени начала и окончания рабочего дня, а также перерывов для отдыха и питания.



Нахождение на территории с начала работы предприятия разрешено только в масках. На входах в здания структурных подразделений заранее установлены дозаторы с антисептическими средствами.



На информационных ресурсах завода работникам дополнительно рекомендовано придерживаться социальной дистанции и на воздухе. А также оставаться дома при появлении любых признаков заболевания.







Фото: У-УАЗ





Улан-Удэнский авиационный завод с 6 апреля объявил простой с оплатой в размере двух третей среднего заработка, рассчитанного пропорционально времени простоя. Продолжат работу около 40 проц сотрудников предприятия, занятых в непрерывном производстве, сообщили в пресс-службе У-УАЗ.Решение принято в соответствии с указом президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Его действие может распространяться на системообразующие организации по согласованию с правительством РФ. У-УАЗ включен в перечень системообразующих организаций, т.е. стратегически важных для экономики страны.Одновременно на предприятии разработан и проводится комплекс превентивных мероприятий по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. На проходных каждому сотруднику измеряют температуру тела. Соблюдается обязательное требование Роспотребнадзора - проход через проходные организован с соблюдением дистанции 1,5 – 2 м. Накануне несоблюдение ранее установленного графика прохода создало задержки на проходных. Вместе с тем, в результате были отстранены от работы пять человек, которые вышли на смену с температурой выше 37,2 град.Для обеспечения оптимального прохода время работы пунктов пропуска в последующие дни увеличено на 1 час – с 6:00 до 8:00, организован контроль соблюдения дистанции на улице при прохождении проходных. В настоящее время разработан временный режим рабочего времени, который предусматривает для части структурных подразделений смещение на 30-45 минут времени начала и окончания рабочего дня, а также перерывов для отдыха и питания.Нахождение на территории с начала работы предприятия разрешено только в масках. На входах в здания структурных подразделений заранее установлены дозаторы с антисептическими средствами.На информационных ресурсах завода работникам дополнительно рекомендовано придерживаться социальной дистанции и на воздухе. А также оставаться дома при появлении любых признаков заболевания. Как сообщал «Номер один» , в режим простоя также перешло Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение.Фото: У-УАЗ