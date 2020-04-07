Населенные пункты Бурятии от лесных пожаров с воздуха защитят 13 авиабортов

В Бурятии в случае перехода огня от лесных пожаров населенные пункты будут защищать с воздуха при помощи вертолета МЧС России Ми-8. Вертолет уже прибыл аэропорт Улан-Удэ. Об этом на планерном совещании главе Бурятии сообщил руководитель агентства лесного хозяйства Александр Мартынов.
«Вертолет будет задействован при угрозе перехода лесного пожара на населенные пункты и объекты экономики. Применение авиации позволит не допустить распространения пожаров в направлении этих объектов и более оперативно ограничить распространение огня», - сказал Александр Мартынов.
Патрулирование лесного фонда с воздуха начнется уже с 15 апреля. К авиапатрулированию будут привлечены 13 воздушных судов Забайкальской базы авиационной охраны лесов, в зависимости от классов пожарной опасности, сообщили в правительстве Бурятии.
Помимо этого особое внимание уделено противопожарному обустройству населенных пунктов, граничащих с лесным массивом. В каждом из 156 подверженных угрозе перехода населенных пунктов Бурятии должна быть проведена опашка, очистка от горючего материала и остальные мероприятия, предусмотренные законодательством. На землях муниципальных образований ответственность за эту работу несут администрации поселений.
Помимо этого, Агентство лесного хозяйства для предотвращения перехода огня на населенные пункты разрабатывает систему противопожарных мероприятий. В частности, обустройство минерализованных полос на землях лесного фонда, граничащих с землями поселений.
С начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 13 лесных пожаров на общей площади около 183 гектаров. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 19 лесных пожаров на общей площади около 135 гектаров.
Почти 80% лесных пожаров возникли из-за неосторожного обращения с огнем, остальные – из-за выжиганий травы. Оперативность тушения лесных пожаров в первые сутки составляет 83,3%.
Фото: 03.mchs.gov.ru
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