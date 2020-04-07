Населенные пункты Бурятии от лесных пожаров с воздуха защитят 13 авиабортов

Авиапатрулированием займутся воздушные суда Забайкальской авиабазы охраны лесов и вертолет Ми-8 МЧС России

В Бурятии в случае перехода огня от лесных пожаров населенные пункты будут защищать с воздуха при помощи вертолета МЧС России Ми-8. Вертолет уже прибыл аэропорт Улан-Удэ. Об этом на планерном совещании главе Бурятии сообщил руководитель агентства лесного хозяйства Александр Мартынов.«Вертолет будет задействован при угрозе перехода лесного пожара на населенные пункты и объекты экономики. Применение авиации позволит не допустить распространения пожаров в направлении этих объектов и более оперативно ограничить распространение огня», - сказал Александр Мартынов.Патрулирование лесного фонда с воздуха начнется уже с 15 апреля. К авиапатрулированию будут привлечены 13 воздушных судов Забайкальской базы авиационной охраны лесов, в зависимости от классов пожарной опасности, сообщили в правительстве Бурятии.Помимо этого особое внимание уделено противопожарному обустройству населенных пунктов, граничащих с лесным массивом. В каждом из 156 подверженных угрозе перехода населенных пунктов Бурятии должна быть проведена опашка, очистка от горючего материала и остальные мероприятия, предусмотренные законодательством. На землях муниципальных образований ответственность за эту работу несут администрации поселений.Помимо этого, Агентство лесного хозяйства для предотвращения перехода огня на населенные пункты разрабатывает систему противопожарных мероприятий. В частности, обустройство минерализованных полос на землях лесного фонда, граничащих с землями поселений.С начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 13 лесных пожаров на общей площади около 183 гектаров. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 19 лесных пожаров на общей площади около 135 гектаров.Почти 80% лесных пожаров возникли из-за неосторожного обращения с огнем, остальные – из-за выжиганий травы. Оперативность тушения лесных пожаров в первые сутки составляет 83,3%.Фото: 03.mchs.gov.ru