07.04.2020
В Бурятии многодетной семье после девяти лет стояния в очереди отказали дать землю

В Бурятии многодетной семье после девяти лет стояния в очереди отказали дать землю

Семье пришлось обращаться в суд

Судебные приставы Иволгинского района Бурятии обязали районные власти предоставить многодетной семье земельный участок в селе Иволгинск для индивидуального жилищного строительства во внеочередном порядке.

Как сообщили в УФССП Бурятии, многодетная семья уже состояла на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако по истечении девяти лет земельный участок так и не получила. Причиной столь длительного ожидания стал факт повторной постановки многодетной семьи на учет.

Тогда семья обратилась в суд, который обязал администрацию Иволгинского района предоставить земельный участок в собственность во внеочередном порядке.

На сегодня решение суда исполнено. Многодетная семья получила в Иволгинске
участок площадью 1000 кв.м.

Фото: «Номер один»
приставы
^