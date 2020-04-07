В Бурятии на трассе А-333 отремонтируют мост через реку Зун-Мурино

Он важен не только для дороги к границе с Монголией, но и для села Зун-Мурино



Мост через реку Зун-Мурино на 65-м километре федеральной автотрассы А-333 Култук – Монды – граница с Монголией в Тункинском районе Бурятии приведут в нормативное состояние до конца 2021 года, сообщили в управлении дорог «Южный Байкал».



Сейчас мостостроители обустраивают временный мост. Движение на него переключат 9 апреля.



Объект капитального ремонта социально значим для территории: 228-метровый мост не только обеспечивает бесперебойный проезд по федеральной трассе, соединяющей Россию и Монголию, но и сообщение внутри села Зун-Мурино, в котором находится.



В результате капитального ремонта параметры моста изменятся с учетом современных нагрузок. Проезжую часть расширят с 7 м до 10 м, тротуары с 0,65 м до 1,5 м. По завершению строительно-монтажных работ на мосту установят новые светоотражающие дорожные знаки, барьерное ограждение, а также нанесут горизонтальную разметку.



Кроме того, в целях соблюдения экологических требований на объекте предусмотрена установка локальных очистных сооружений.



Фото: fedroad-bur.ru

