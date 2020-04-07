В Забайкалье отменен «сухой закон»

Вместо него продажу спиртного ограничили с 9:00 до 18:00



В Забайкалье продажа спиртного ограничивается с 9:00 до 18:00 до особого распоряжения. Соответствующие поправки внесены в постановление губернатора региона о «О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», сообщил официальный краевой портал.



Изменения вступают в силу с 7 апреля.







Между тем, за время действия особого режима, связанного с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции, объем реализации алкогольной продукции в Забайкалье увеличился на 40 проц и составил 839 тыс литров. Такие данные зафиксировали специалисты Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края.



Напомним, соседи стали первым регионом России, решившимся на столь радикальный шаг. В Бурятии решили быть осторожнее. Глава республики Алексей Цыденов, отвечая в ходе прямой линии в соцсетях на вопрос о введении запрета продажи алкоголя, признал, что обсуждались ограничения времени продажи.



«Думали над этим, но у нас же люди творческие, они с утра будут покупать алкоголь, а вечером с наценкой продавать. Мы такое уже проходили. Поэтому, если запрещать, то полностью запрещать вне зависимости от временного режима утром или вечером. Такое тоже проходили в 80-х годах, ни к чему хорошему это не привело. Рост производства самогона и много отравившихся людей, есть тут и плюсы и минусы. Если ситуация будет развиваться хуже, можем и запретить продажу алкоголя», - допустил глава республики.



Судя по всему, именно во всем вышесказанном в Забайкалье убедились на практике.



Фото: pixabay.com В Забайкалье продажа спиртного ограничивается с 9:00 до 18:00 до особого распоряжения. Соответствующие поправки внесены в постановление губернатора региона о «О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», сообщил официальный краевой портал.Изменения вступают в силу с 7 апреля. Как сообщал «Номер один» , временный, но полный запрет розничной торговли спиртным напитков в Забайкальском крае ввели с 3 апреля для избежания роста уровня преступности в условиях введенного режима самоизоляции. «Из-за режима самоизоляции обострилось количество правонарушений, совершенных на почве алкоголя. У Забайкальского края есть печальный опыт новогодних каникул, когда за 10 дней мы потеряли «по пьяной лавочке» более 120 человек, большая часть — криминальные смерти. Решение о приостановке реализации алкогольной продукции временное», - комментировал тогда это решение заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв.Между тем, за время действия особого режима, связанного с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции, объем реализации алкогольной продукции в Забайкалье увеличился на 40 проц и составил 839 тыс литров. Такие данные зафиксировали специалисты Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края.Напомним, соседи стали первым регионом России, решившимся на столь радикальный шаг. В Бурятии решили быть осторожнее. Глава республики Алексей Цыденов, отвечая в ходе прямой линии в соцсетях на вопрос о введении запрета продажи алкоголя, признал, что обсуждались ограничения времени продажи.«Думали над этим, но у нас же люди творческие, они с утра будут покупать алкоголь, а вечером с наценкой продавать. Мы такое уже проходили. Поэтому, если запрещать, то полностью запрещать вне зависимости от временного режима утром или вечером. Такое тоже проходили в 80-х годах, ни к чему хорошему это не привело. Рост производства самогона и много отравившихся людей, есть тут и плюсы и минусы. Если ситуация будет развиваться хуже, можем и запретить продажу алкоголя», - допустил глава республики.Судя по всему, именно во всем вышесказанном в Забайкалье убедились на практике.Фото: pixabay.com