Карантин не сдержит автоцены

Что поменялось с приходом коронавируса на авторынке







Новые машины продолжают дорожать, а средняя цена в объявлениях на подержанные — падать. Однако покупатель в Бурятии не спешит за подешевевшими авто. Напротив, активнее стали покупать машины с относительно высокой ценой. Автолюбители таким образом хотят защитить свои накопления, побыстрее вложив деньги в существенную покупку, констатирует



Его специалисты выяснили, каким образом отразилось вторжение коронавируса в Россию и режим самоизоляции на автомобильном рынке. Аналитики изучили базу из более 1 млн объявлений, сравнили цены 1 квартала 2020 года и 2019 года, а также поведение пользователей сайта.



Итоги таковы. Цены на дилерские автомобили 2020 года продолжают расти. Например, Renault Logan за год подорожал на 18%, Mitsubishi Outlander 15%, Toyota RAV4 12%, Kia Rio 7%, Skoda Octavia на 6%. При этом, за последние полтора месяца стоимость автомобилей 2019 года выпуска ощутимо снизилась. В среднем они продаются со скидкой 203 тыс рублей к первоначальной цене.



На последней неделе марта средняя цена подержанных автомобилей на «Дроме» начала снижаться после скачка доллара, причем вне зависимости от года выпуска машины. Но резкого падения цен в Бурятии пока не наблюдается. При этом, если сравнивать квартальные показатели от года к году — стоимость некоторых ходовых моделей показала потерю от 1,5 до 8% в цене.



Например, Mazda Demio популярная в Сибири и на Дальнем Востоке потеряла 7,6% от цены, а Toyota Corolla лишь 3%. Средняя стоимость Ford Focus на «Дроме» упала до 345 тыс рублей (-4,5%). Среди отечественных автомобилей сильнее всех подешевела Лада 2114 Самара – 7%, Лада Приора и Калина потеряли по 5%, Chevrolet Niva – 4%.



Единственная б/у модель, значительно подорожавшая за год – это Toyota RAV4 7,2%, также уже прибавили в цене Mitsubishi Pajero 2% и Toyota Land Cruiser Prado 3%.



«Несмотря на общее снижение цен на подержанные машины, стоимость именно проданных автомобилей на «Дроме» начала расти. Скорее всего, часть покупателей ждет повышения цен и обновляет свой автопарк раньше, чем собирались», – поделился аналитик «Дрома» Игорь Олейников.



Напомним, по результатам недавнего опроса «Доллар по 80. Как это влияет на ваши планы по смене авто?» 46% жителей России отложили покупку автомобиля. При этом 16% наоборот, решили поторопиться и обновить автопарк до роста цен. Для 38% опрошенных скачок курса доллара не повлиял на их планы – они выбрали вариант ответа «Продолжаю в том же темпе».



Фото: pixabay.com Новые машины продолжают дорожать, а средняя цена в объявлениях на подержанные — падать. Однако покупатель в Бурятии не спешит за подешевевшими авто. Напротив, активнее стали покупать машины с относительно высокой ценой. Автолюбители таким образом хотят защитить свои накопления, побыстрее вложив деньги в существенную покупку, констатирует автомобильный портал «Дром» Его специалисты выяснили, каким образом отразилось вторжение коронавируса в Россию и режим самоизоляции на автомобильном рынке. Аналитики изучили базу из более 1 млн объявлений, сравнили цены 1 квартала 2020 года и 2019 года, а также поведение пользователей сайта.Итоги таковы. Цены на дилерские автомобили 2020 года продолжают расти. Например, Renault Logan за год подорожал на 18%, Mitsubishi Outlander 15%, Toyota RAV4 12%, Kia Rio 7%, Skoda Octavia на 6%. При этом, за последние полтора месяца стоимость автомобилей 2019 года выпуска ощутимо снизилась. В среднем они продаются со скидкой 203 тыс рублей к первоначальной цене.На последней неделе марта средняя цена подержанных автомобилей на «Дроме» начала снижаться после скачка доллара, причем вне зависимости от года выпуска машины. Но резкого падения цен в Бурятии пока не наблюдается. При этом, если сравнивать квартальные показатели от года к году — стоимость некоторых ходовых моделей показала потерю от 1,5 до 8% в цене.Например, Mazda Demio популярная в Сибири и на Дальнем Востоке потеряла 7,6% от цены, а Toyota Corolla лишь 3%. Средняя стоимость Ford Focus на «Дроме» упала до 345 тыс рублей (-4,5%). Среди отечественных автомобилей сильнее всех подешевела Лада 2114 Самара – 7%, Лада Приора и Калина потеряли по 5%, Chevrolet Niva – 4%.Единственная б/у модель, значительно подорожавшая за год – это Toyota RAV4 7,2%, также уже прибавили в цене Mitsubishi Pajero 2% и Toyota Land Cruiser Prado 3%.«Несмотря на общее снижение цен на подержанные машины, стоимость именно проданных автомобилей на «Дроме» начала расти. Скорее всего, часть покупателей ждет повышения цен и обновляет свой автопарк раньше, чем собирались», – поделился аналитик «Дрома» Игорь Олейников.Напомним, по результатам недавнего опроса «Доллар по 80. Как это влияет на ваши планы по смене авто?» 46% жителей России отложили покупку автомобиля. При этом 16% наоборот, решили поторопиться и обновить автопарк до роста цен. Для 38% опрошенных скачок курса доллара не повлиял на их планы – они выбрали вариант ответа «Продолжаю в том же темпе».Фото: pixabay.com