Больная COVID-19 добиралась в Нерчинск через Улан-Удэ

Два новых случая коронавирусной инфекции подтверждены в Забайкалье



В Забайкалье подтверждено наличие коронавирусной инфекции у двух жительниц региона. Об этом сегодня сообщает официальный портал края со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора.



Положительные результаты на наличие вируса пришли 7 апреля.



«Одна из пациенток прибыла из Москвы в первых числах апреля и находилась в Улётах, она направлена на изоляцию в первую городскую больницы Читы. Вторая пациентка из Нерчинска. Она прилетела из Армении в Москву, оттуда на самолете добралась в Улан-Удэ, затем уже 27 марта на поезде в Нерчинск. Помещена в инфекционное Нерчинской из ЦРБ. Состояние обеих оценивается как удовлетворительное», - отметили в краевом управлении Роспотребнадзора.



Ранее в Забайкальском крае был обнаружен один случай наличия коронавируса. Положительный результат подтвержден 4 апреля у жительницы Читы, прилетевшей из Москвы. Cреди пассажиров этого рейса не выявлено заболевших.



Теперь самоизоляция на две недели станет обязательной для всех граждан, прибывших в Забайкальский край из других регионов. Соответствующее решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям края.



УМВД России по Забайкальскому краю будет составлять списки граждан, прибывающих на территорию Забайкальского края из других субъектов Российской Федерации. Данные будут передаваться местным властям.



Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края

