В Улан-Удэ возобновили работу кассовые центры ТГК-14

В офисах предпринимаются все возможные меры профилактики коронавируса
В Улан-Удэ возобновлен прием платежей в расчетно-кассовых центрах (РКЦ) ТГК-14, сообщила пресс-служба энергокомпании. В офисах предпринимаются все возможные профилактические меры.
Специалисты ведут прием людей в масках и перчатках. На полу нанесена специальная разметка для соблюдения дистанции между потребителями в 1,5 метра. В течение рабочего дня регулярно производится мытье полов хлорным раствором, обработка перил и дверных ручек.
Дополнительно в абонентском отделе по адресу проспект 50 лет Октября 26Б установлены кварцевые лампы. Вместе с тем, ТГК-114 призывает потребителей не забывать индивидуальные средства защиты при посещении РКЦ.
Они работают по адресам:
- пр. Строителей,42 ;
- ул. Революции,13;
- пос. Сокол, 13.
График работы подразделений остается прежним – пн- пт с 08:00 до 17:00 (13:00-14:00 обед).
При отсутствии возможности произвести оплату в ходе личного визита, по-прежнему можно сделать это через онлайн сервисы:
- через мобильное приложение ТГК-14;
- в личном кабинете на сайте www.tgk-14.com;
- используя простые команды в Viber-Бот;
- через Сбербанк-Online.
Более подробную консультацию о способах оплаты, текущих начислениях и другую информацию по оказанию услуг можно уточнить по телефонам Call-центра 8 (3012) 27-82-01, 27-82-02.
Фото: news.tgk-14.com
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