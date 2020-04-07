В Улан-Удэ возобновили работу кассовые центры ТГК-14

В офисах предпринимаются все возможные меры профилактики коронавируса



В Улан-Удэ возобновлен прием платежей в расчетно-кассовых центрах (РКЦ) ТГК-14, сообщила пресс-служба энергокомпании. В офисах предпринимаются все возможные профилактические меры.



Специалисты ведут прием людей в масках и перчатках. На полу нанесена специальная разметка для соблюдения дистанции между потребителями в 1,5 метра. В течение рабочего дня регулярно производится мытье полов хлорным раствором, обработка перил и дверных ручек.



Дополнительно в абонентском отделе по адресу проспект 50 лет Октября 26Б установлены кварцевые лампы. Вместе с тем, ТГК-114 призывает потребителей не забывать индивидуальные средства защиты при посещении РКЦ.



Они работают по адресам:



- пр. Строителей,42 ;

- ул. Революции,13;

- пос. Сокол, 13.



График работы подразделений остается прежним – пн- пт с 08:00 до 17:00 (13:00-14:00 обед).



При отсутствии возможности произвести оплату в ходе личного визита, по-прежнему можно сделать это через онлайн сервисы:



- через мобильное приложение ТГК-14;

- в личном кабинете на сайте www.tgk-14.com;

- используя простые команды в Viber-Бот;

- через Сбербанк-Online.



Более подробную консультацию о способах оплаты, текущих начислениях и другую информацию по оказанию услуг можно уточнить по телефонам Call-центра 8 (3012) 27-82-01, 27-82-02.



Фото: news.tgk-14.com

