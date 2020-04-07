В Приангарье множатся фейки о коронавирусе

В области выявлено свыше 10 подобных сообщений о ситуации, связанной с COVID-19



В Иркутской области полицейские обратили внимание на размещенную в социальных медиа информацию о том, что у главврача одного из медицинских учреждений региона подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. В действительности врач находился на самоизоляции, строго соблюдал все ограничения и не имел никаких симптомов болезни.



Как сообщила пресс-служба областного ГУВД, автор заведомо ложных данных, не располагая точными подтверждениями и предполагая, что сведения могут быть заведомо недостоверными, выложил их в тематический чат для дальнейшего обсуждения. В ходе проведения проверки сотрудники полиции установили, что распространителем недостоверной информации является 39-летняя женщина. Полицейские опросили ее. Она призналась в содеянном и принесла извинения за свой необдуманный поступок.



Вынесено определение о возбуждении административного производства по статье 13.15 КоАП «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». Санкция статьи предусматривает административный штраф в размере от 30 до 100 тыс рублей.



Всего в Иркутской области за последнюю неделю установлено более 10 фактов, когда пользователи мобильных приложений и социальных сетей получали текстовые, а также аудио сообщения с изложением недостоверной информации. Все эти сообщения в последующем неоднократно опровергались органами власти, полицией и другими правоохранительными органами.



В частности, опровергнуты данные о госпитализации в Братске иностранного гражданина, наличии заболевших коронавирусом несовершеннолетних, находящихся на лечении в одной из больниц Иркутска, заразившихся полицейских, смерти одного из пациентов от коронавируса, привлечении к ответственности взрослых при нахождении их детей в общественном месте и др.



Одним из первых сообщений стало предупреждение о том, что люди в дезинфекционной одежде проникают в дома граждан и, распыляя газ из баллончика, выносят все из квартиры. Никаких происшествий подобного рода в регионе не было. Заявлений от граждан не поступало. Аналогичная дезинформация распространялась в других регионах страны и тоже была опровергнута властями.



В другом случае 20-летняя студентка рассказала, что количество заразившихся превышает 30 человек и эти данные скрывают от общественности. В отношении нее ведется административное расследование. Девушка принесла извинения за необдуманный поступок.



Кроме этого, в настоящее время установлены другие лица, распространившие ложные данные о последствиях пандемии, в отношении которых сейчас проводится проверка. Принимаются все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности.







Одним из главных признаков фейков является ссылка на знакомых специалистов из сферы здравоохранения, дальних родственников либо очевидцев. Далее, под предлогом предупредить об опасности, сообщаются заведомо ложные сведения, кратно увеличивающие масштабы происшествия и его последствия. Недостоверная информация чаще всего адресована родителям или пожилым людям, которые более эмоционально реагируют на ситуацию и пересылают такую информацию в различные чаты, вынося на широкое обсуждение, отмечают стражи правопорядка .



Фото: 38.мвд. рф В Иркутской области полицейские обратили внимание на размещенную в социальных медиа информацию о том, что у главврача одного из медицинских учреждений региона подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. В действительности врач находился на самоизоляции, строго соблюдал все ограничения и не имел никаких симптомов болезни.Как сообщила пресс-служба областного ГУВД, автор заведомо ложных данных, не располагая точными подтверждениями и предполагая, что сведения могут быть заведомо недостоверными, выложил их в тематический чат для дальнейшего обсуждения. В ходе проведения проверки сотрудники полиции установили, что распространителем недостоверной информации является 39-летняя женщина. Полицейские опросили ее. Она призналась в содеянном и принесла извинения за свой необдуманный поступок.Вынесено определение о возбуждении административного производства по статье 13.15 КоАП «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». Санкция статьи предусматривает административный штраф в размере от 30 до 100 тыс рублей.Всего в Иркутской области за последнюю неделю установлено более 10 фактов, когда пользователи мобильных приложений и социальных сетей получали текстовые, а также аудио сообщения с изложением недостоверной информации. Все эти сообщения в последующем неоднократно опровергались органами власти, полицией и другими правоохранительными органами.В частности, опровергнуты данные о госпитализации в Братске иностранного гражданина, наличии заболевших коронавирусом несовершеннолетних, находящихся на лечении в одной из больниц Иркутска, заразившихся полицейских, смерти одного из пациентов от коронавируса, привлечении к ответственности взрослых при нахождении их детей в общественном месте и др.Одним из первых сообщений стало предупреждение о том, что люди в дезинфекционной одежде проникают в дома граждан и, распыляя газ из баллончика, выносят все из квартиры. Никаких происшествий подобного рода в регионе не было. Заявлений от граждан не поступало. Аналогичная дезинформация распространялась в других регионах страны и тоже была опровергнута властями.В другом случае 20-летняя студентка рассказала, что количество заразившихся превышает 30 человек и эти данные скрывают от общественности. В отношении нее ведется административное расследование. Девушка принесла извинения за необдуманный поступок.Кроме этого, в настоящее время установлены другие лица, распространившие ложные данные о последствиях пандемии, в отношении которых сейчас проводится проверка. Принимаются все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности. Как сообщал «Номер один» , один автор подобного фейка выявлен и в Бурятии.Одним из главных признаков фейков является ссылка на знакомых специалистов из сферы здравоохранения, дальних родственников либо очевидцев. Далее, под предлогом предупредить об опасности, сообщаются заведомо ложные сведения, кратно увеличивающие масштабы происшествия и его последствия. Недостоверная информация чаще всего адресована родителям или пожилым людям, которые более эмоционально реагируют на ситуацию и пересылают такую информацию в различные чаты, вынося на широкое обсуждение, отмечают стражи правопорядка .Фото: 38.мвд. рф