В Бурятии вместо горячего питания школьники получат сухпайки

В период дистанционного обучения так поддержат детей, находящихся в трудной жизненной ситуации







В Бурятии социально незащищенные категории школьников, получающих бесплатное горячее питание, в период дистанционного обучения будут получать продуктовые наборы. Инициативу депутатов фракции «Единая Россия» Народного Хурала поддержал глава республики Алексей Цыденов.



Обращение парламентариев о замене горячего питания школьников на продуктовые наборы сегодня обсуждалось на заседании Штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в Бурятии. В итоге принято положительное решение, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



«Каждый день к нам в Хурал поступают обращения от населения о том, чтобы предусмотреть обеспечение льготников и нуждающихся сухими пайками. В бюджете заложено консолидировано в среднем 300 руб в неделю на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, во всех классах от первого до одиннадцатого. Это около 30% от общего количества учеников. Предлагаем продумать именно для этих детей вариант сухого пайка на неделю: мука, лапша, консервы и т.д., и людям поддержка была бы в этих условиях», - обратился председатель Ккомитета Народного Хурала по социальному развитию Игорь Марковец.



«Сегодня из-за ситуации с коронавирусной инфекцией школьники не учатся. К нам, депутатам, обращаются родители, чьи дети в школе получают бесплатное горячее питание. Они просят школьные обеды заменить сухими пайками. Поэтому для решения вопроса мы обратились к главе Бурятии, - пояснила руководитель фракции «Единая Россия» в Народном Хурале Лариса Крутиян. - Считаем, что в связи с режимом самоизоляции граждан организация питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, особенно необходима. Глава поддержал нашу инициативу и теперь важно оперативно разработать механизм её реализации».



Сейчас в Бурятии численность социально незащищенных категорий школьников, получающих горячее питание, составляет 43 792 ребенка. Во время совещания глава республики дал поручение министерству образования республики сформировать рекомендованный стандарт сухого пайка с учетом мнения Роспотребнадзора. Совместно с санитарными врачами также необходимо организовать механизм выдачи этих наборов для соблюдения мер безопасности в условиях неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки.



«Конечно, нужно помочь в сложный период семьям, которые и без того находились в затруднительном положении. При формировании состава сухого пайка прошу ориентироваться на продукцию местных производителей: Если молоко – то от бурятских производителей, шоколад – от «Амты» и так далее. Это будет поддержкой для нашего бизнеса», - поставил задачу Алексей Цыденов.



Мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков, который является постоянным членом штаба, отметил, что город самостоятельно уже заранее начал проводить всю необходимую работу и сможет оперативно приступить к выдаче пайков, сообщили в пресс-службе правительства республики. Районы Бурятии совместно с минобразования также ведут всю необходимую работу, доложил министр образования Баир Жалсанов.



Фото: ulan-ude-info.ru

