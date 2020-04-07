В Улан-Удэ будут штрафовать за парковку автомобилей на газонах

Для выявления нарушителей будут проходить рейды





В Бурятии вступили в силу новые статьи республиканского закона «Об административных правонарушениях». Согласно изменениям, предусмотрена административная ответственность за нарушения требований по установке и содержанию урн, за проезд, остановку и стоянку автомобилей на газонах, территориях, занятых зелеными насаждениями, пешеходных дорожках, детских игровых и спортивных площадках.

В Улан-Удэ требования по установке и содержанию урн установлены правилами благоустройства. Согласно ним, ответственные за благоустройство лица за свой счет обязаны установить урны для мусора у входов в административные здания, объекты торговли и другие учреждения общественного назначения. А также возле подземных переходов, подъездов многоквартирных жилых домов и на вокзалах. При этом урны не должны мешать передвижению пешеходов и проезду инвалидных и детских колясок.Очистка урн для мусора должна производится ежедневно до 8:00, а также по мере наполнения в течение дня. Ремонт или замену урн для мусора нужно производить в течение суток с момента обнаружения дефекта. За нарушение требований по установке и содержанию урн предусмотрены штрафы для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 до 20 тысяч рублей.Также, согласно новым поправкам в закон, нельзя повреждать и уничтожать зеленые насаждения на территориях общего пользования. И прежде всего, ездить по газонам и парковать на них автомобили. За проезд, остановку и стоянку транспортных средств на газонах, территориях, занятых зелеными насаждениями, пешеходных дорожках, не являющихся элементами автомобильной дороги, детских игровых и спортивных площадках предусмотрен штраф: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч рублей - для юридических лиц.Управление административного контроля Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ будет проводить рейды на предмет выявления нарушений указанных требований, сообщили в мэрии города.Фото: «Номер один»