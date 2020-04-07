В Бурятии апрельские пенсии через банки перечислят досрочно

Речь идет о пенсиях с датами выплаты за 14 и 23 апреля через кредитные учреждения
В Бурятии пенсии за апрель с датами выплаты за 14-е число и 23-е число пенсионерам перечислят на счета в кредитные учреждения досрочно, 9 апреля, сообщили в республиканском отделении Пенсионного фонда России.
Изменения в график доставки пенсий и социальных пособий производятся в связи с установлением в стране нерабочих дней с 4 апреля по 30 апреля 2020 года в соответствии с указом президента РФ. Так, 9 апреля средства на выплату пенсий и социальных пособий за апрель Отделением ПФР по Республике Бурятия будут перечислены для получателей выплат через Сбербанк № 8601 в следующих районах республики:
За 14 апреля 2020 года
✔Заиграевский район;
✔Иволгинский район;
✔Кабанский район;
✔Муйский район;
✔Мухоршибирский район;
✔Прибайкальский район;
✔Северобайкальский район и г. Северобайкальск;
✔Селенгинский район;
✔Тарбагатайский район.
За 23 апреля 2020 года
✔Баргузинский район;
✔Баунтовский район;
✔Бичурский район;
✔Джидинский район;
✔Еравнинский район;
✔Заиграевский район;
✔Закаменский район;
✔Кижингинский район;
✔Курумканский район;
✔Кяхтинский район;
✔Окинский район;
✔Тункинский район;
✔Хоринский район.
Кроме того, 9-го апреля будут произведены выплаты пенсий и социальных пособий за 23 апреля через филиал Сбербанка № 8586, Газпромбанк, ВТБ, ОТП банк, Тинькофф банк, Почта банк и Россельхозбанк.
Денежные средства на счета пенсионеров будут зачислены после 18:00.
Пенсионный фонд 30 марта уже досрочно профинансировал выплату пенсий через ряд банков с датой выплаты за 6, 9 и 14 апреля.
По «Почте России» с выплатой на дому все пособия будут доставлены пенсионерам до 13 апреля. Пенсионеров, которые получают деньги самостоятельно в кассах отделений связи «Почты России», чтобы не нарушать режим полной самоизоляции, действующий в республике, просят оставаться дома. Почтальоны принесут пенсии по адресу пенсионера, имеющегося в распоряжении «Почты России».
Задать вопросы и записаться на прием граждане могут по телефону «горячей линии» ОПФР по Бурятии 8 (3012) 29 14 14. Также задать вопросы можно через официальные аккаунты Отделения ОПФР по Республике Бурятия в социальных сетях, и в сообществе ОПФР по Бурятии в Viber.
Фото: pixabay.com
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