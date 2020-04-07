В Бурятии апрельские пенсии через банки перечислят досрочно

Речь идет о пенсиях с датами выплаты за 14 и 23 апреля через кредитные учреждения



В Бурятии пенсии за апрель с датами выплаты за 14-е число и 23-е число пенсионерам перечислят на счета в кредитные учреждения досрочно, 9 апреля, сообщили в республиканском отделении Пенсионного фонда России.



Изменения в график доставки пенсий и социальных пособий производятся в связи с установлением в стране нерабочих дней с 4 апреля по 30 апреля 2020 года в соответствии с указом президента РФ. Так, 9 апреля средства на выплату пенсий и социальных пособий за апрель Отделением ПФР по Республике Бурятия будут перечислены для получателей выплат через Сбербанк № 8601 в следующих районах республики:



За 14 апреля 2020 года



✔Заиграевский район;

✔Иволгинский район;

✔Кабанский район;

✔Муйский район;

✔Мухоршибирский район;

✔Прибайкальский район;

✔Северобайкальский район и г. Северобайкальск;

✔Селенгинский район;

✔Тарбагатайский район.



За 23 апреля 2020 года



✔Баргузинский район;

✔Баунтовский район;

✔Бичурский район;

✔Джидинский район;

✔Еравнинский район;

✔Заиграевский район;

✔Закаменский район;

✔Кижингинский район;

✔Курумканский район;

✔Кяхтинский район;

✔Окинский район;

✔Тункинский район;

✔Хоринский район.



Кроме того, 9-го апреля будут произведены выплаты пенсий и социальных пособий за 23 апреля через филиал Сбербанка № 8586, Газпромбанк, ВТБ, ОТП банк, Тинькофф банк, Почта банк и Россельхозбанк.



Денежные средства на счета пенсионеров будут зачислены после 18:00.



Пенсионный фонд 30 марта уже досрочно профинансировал выплату пенсий через ряд банков с датой выплаты за 6, 9 и 14 апреля.



По «Почте России» с выплатой на дому все пособия будут доставлены пенсионерам до 13 апреля. Пенсионеров, которые получают деньги самостоятельно в кассах отделений связи «Почты России», чтобы не нарушать режим полной самоизоляции, действующий в республике, просят оставаться дома. Почтальоны принесут пенсии по адресу пенсионера, имеющегося в распоряжении «Почты России».



Задать вопросы и записаться на прием граждане могут по телефону «горячей линии» ОПФР по Бурятии 8 (3012) 29 14 14. Также задать вопросы можно через официальные аккаунты Отделения ОПФР по Республике Бурятия в социальных сетях, и в сообществе ОПФР по Бурятии в Viber.



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