В Улан-Удэ пресечена деятельность семи игорных заведений

За три месяца с начала года изъято более 140 единиц игрового оборудования





Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции во взаимодействии с оперативниками УМВД России по Улан-Удэ за три месяца текущего года пресекли деятельность семи игорных заведений в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Всего по представленным полицией материалам оперативно-розыскной деятельности следственными органами возбуждено восемь уголовных дел по статье 171.2 УК РФ - «Незаконные организация и проведение азартных игр». Два уголовных дела направлены в суду.









В результате из незаконного оборота изъято 143 единицы игрового оборудования: 33 игровых автомата, четыре покерных стола, три рулетки, стол для игры в рулетку, 102 системных блока, а также около 700 тыс рублей.Так, 26 марта сотрудники УЭБиПК МВД Бурятии при силовой поддержке ОМОН «Кречет» Росгвардии пресекли работу игрового заведения по улице Геологическая, 28 а. Полицейские изъяли 13 игровых автоматов, а также более 100 тыс рублей. Сейчас устанавливаются все причастные к организации и проведению азартных игр.Сообщить об известных Вам фактах организации и проведения незаконной игорной деятельности можно по телефонам: 29-28-92, 29-52-23, 102 или 112.Фото и видео: пресс-служба МВД по Бурятии