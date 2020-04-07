В Бурятии «опер» помог спасти мужчину из горящего дома

Затем полицейский подключил насос, находящийся на участке, и тушил пожар до прибытия пожарной техники









В Бурятии накануне в конце рабочего дня загорелся бревенчатый жилой доме в селе Нижние Тальцы Находившийся неподалеку оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Заиграевскому району старший лейтенант полиции Аюр Цыбикжапов заметив, возгорание подбежал к месту происшествия.

Старший лейтенант полиции Аюр Цыбикжапов - оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Заиграевскому району в органах внутренних дел работает с ноября 2015 года. Три года работал участковым уполномоченным полиции на этом административном участке.











Он выяснил у женщины, проживающей в доме, что внутри находится мужчина без сознания. В этот момент в здание уже зашел другой человек. Оперуполномоченный проник в дом и помог вынести мужчину из горящего здания. Затем мужчине оказали помощь родственники и соседи.Чтобы возгорание не перешло на соседние постройки, полицейский подключил насос, находящийся на участке, и производил тушение дома до прибытия пожарной техники. Благодаря оперативным действиям сотрудника полиции была обеспечена безопасность других жителей улицы. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Фото и видео: пресс-служба МВД по Бурятии