В Бурятии берут под жесткий контроль всех прибывающих из Москвы

Главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев обязал главу республики Алексея Цыденова обеспечить изоляцию в домашних условиях всех лиц, прибывающих в аэропорт Улан-Удэ из Москвы, на срок 14 дней со дня их прилета.
Пассажиры, прибывающие в Бурятию из Москвы другими видами транспорта, должны немедленно сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания в Москве, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на «горячую линию» министерства здравоохранения республики по номерам (3012)37-95-32, 112.
Контроль режима изоляции прибывших возлагается на власти республики с предоставлением ежедневной информации о результатах такого контроля в региональное управление Роспотребнадзора. При этом люди, прибывшие в Бурятию из Москвы, в случае любого ухудшения состояния здоровья, обязаны незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций, сообщив о своем прибытии из Москвы.
Минздрав Бурятии обязан обеспечить: ежедневное медицинское наблюдение за этими лицами с предоставлением информации в управление Роспотребнадзора и их немедленную госпитализацию при появлении любых симптомов инфекционного заболевания.
Такие меры приняты после анализа эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019). Дело в том, что в Москве и Московской области зарегистрировано 77,9 % всех случаев COVID-2019 в России. А в Бурятии доля завозных случаев COVID-2019 именно из Москвы превалирует, отмечается в постановлении главного санитарного врача.
Еще одним постановлением Сергей Ханхареев потребовал усиления профилактических мероприятий по недопущению распространения COVID-2019 в Бурятии.
В частности, временно приостанавливается плановая госпитализация пациентов в медстационары независимо от их организационно-правовой формы собственности. А также - посещение пациентами амбулаторных медицинских организаций в плановом порядке, за исключением оказания экстренной медицинской помощи. Откладываются плановая диспансеризация и плановые профилактические осмотры населения, включая обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп. На паузу ставится восстановительное и санаторно-курортное лечение, оздоровление, за исключением лиц, направляемых на реабилитацию непосредственно из стационаров.
Кроме того, прекращается допуск посетителей в медицинские стационары, в учреждения социального обслуживания населения стационарного типа (детские дома, интернаты и др.). Временно приостанавливается прием граждан в учреждения социальной защиты населения стационарного типа и перевод из них в другие учреждения.
А в работе амбулаторных медицинских организаций приоритетом становится оказание медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, лицам в возрасте старше 60 лет.
Как сообщал «Номер один
», в Бурятии на 7 апреля зарегистрировано 50 подтвержденных случаев заражения COVID-2019, сообщили в минздраве республики . Напомним, накануне их было 47. Круг контактных лиц составляет сегодня 1771 человек, все лабораторно обследованы. Еще у четырех граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции – анализы направлены в Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока (Иркутск).
Всего в Республиканской клинической инфекционной больнице сегодня на 8:00 находилось 99 человек. Из них - с диагнозом COVID-19 - 48 больных, в том числе - 11 детей, состояние детей удовлетворительное. В отделении реанимации находится пять взрослых пациентов. За весь период госпитализировано 194 больных с респираторными симптомами. Все заболевшие лабораторно обследованы, 94 человек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов, один человек умер.
Фото: «Номер один»
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