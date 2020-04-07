07.04.2020
В Бурятии берут под жесткий контроль всех прибывающих из Москвы

В Бурятии берут под жесткий контроль всех прибывающих из Москвы

Столица России стала для республики главным источником заноса коронавируса
  

Главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев обязал главу республики Алексея Цыденова обеспечить изоляцию в домашних условиях всех лиц, прибывающих в аэропорт Улан-Удэ из Москвы, на срок 14 дней со дня их прилета.

Пассажиры, прибывающие в Бурятию из Москвы другими видами транспорта, должны немедленно сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания в Москве, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на «горячую линию» министерства здравоохранения республики по номерам (3012)37-95-32, 112.

Контроль режима изоляции прибывших возлагается на власти республики с предоставлением ежедневной информации о результатах такого контроля в региональное управление Роспотребнадзора. При этом люди, прибывшие в Бурятию из Москвы, в случае любого ухудшения состояния здоровья, обязаны незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций, сообщив о своем прибытии из Москвы.

Минздрав Бурятии обязан обеспечить: ежедневное медицинское наблюдение за этими лицами с предоставлением информации в управление Роспотребнадзора и их немедленную госпитализацию при появлении любых симптомов инфекционного заболевания.

Такие меры приняты после анализа эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019). Дело в том, что в Москве и Московской области зарегистрировано 77,9 % всех случаев COVID-2019 в России. А в Бурятии доля завозных случаев COVID-2019 именно из Москвы превалирует, отмечается в постановлении главного санитарного врача. 

Еще одним постановлением Сергей Ханхареев потребовал усиления профилактических мероприятий по недопущению распространения COVID-2019 в Бурятии.

В частности, временно приостанавливается плановая госпитализация пациентов в медстационары независимо от их организационно-правовой формы собственности. А также - посещение пациентами амбулаторных медицинских организаций в плановом порядке, за исключением оказания экстренной медицинской помощи. Откладываются плановая диспансеризация и плановые профилактические осмотры населения, включая обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп. На паузу ставится восстановительное и санаторно-курортное лечение, оздоровление, за исключением лиц, направляемых на реабилитацию непосредственно из стационаров.

Кроме того, прекращается допуск посетителей в медицинские стационары, в учреждения социального обслуживания населения стационарного типа (детские дома, интернаты и др.). Временно приостанавливается прием граждан в учреждения социальной защиты населения стационарного типа и перевод из них в другие учреждения.

А в работе амбулаторных медицинских организаций приоритетом становится оказание медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, лицам в возрасте старше 60 лет.

Как сообщал «Номер один», в Бурятии на 7 апреля зарегистрировано 50 подтвержденных случаев заражения COVID-2019, сообщили в минздраве республики . Напомним, накануне их было 47. Круг контактных лиц составляет сегодня 1771 человек, все лабораторно обследованы. Еще у четырех граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции – анализы направлены в Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока (Иркутск).

Всего в Республиканской клинической инфекционной больнице сегодня на 8:00 находилось 99 человек. Из них - с диагнозом COVID-19 - 48 больных, в том числе - 11 детей, состояние детей удовлетворительное. В отделении реанимации находится пять взрослых пациентов. За весь период госпитализировано 194 больных с респираторными симптомами. Все заболевшие лабораторно обследованы, 94 человек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов, один человек умер.

Фото: «Номер один»
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