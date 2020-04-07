В Бурятии трудинспекция выдала предостережение Минздраву Бурятии

В надзорное ведомство поступили многочисленные жалобы на руководителей больниц



Всего, только за период с 30 по 6 марта в надзорное ведомство поступило порядка 500 телефонных звонков. Почти все жалобы связаны с нарушением закона, связанного с режимом самоизоляции. Работодатели увольняют или «кидают» своих сотрудников, оставляя их без средств к существованию, людей принуждают идти в неоплачиваемые отпуска либо заставляют «добровольно» писать заявления на очередной отпуск.



Среди таких жалоб львиная доля – жалобы от медиков, которых работодатели в добровольно-принудительном порядке просят подписывать заявления об очередном отпуске. Так, в аналогичной ситуации оказались врачи Кабанской ЦРБ, которые обратились к нам в редакцию с жалобой.



- У меня плановый отпуск должен быть совсем в другом месяце. Объясняют это тем, что сейчас карантин, особой занятости нет. Поэтому нас принудили написать заявления на отпуск. Да, я тоже подписала, а что делать? Уже были такие случаи, когда медики были не согласны с руководством и потом у них возникали проблемы. Я терять работу не хочу, - признается одна из сотрудниц больницы, попросившая нас не называть ее имя.



Как сообщили «Номер один» в трудовой инспекции, похожих жалоб к ним поступает немало.



- В понедельник мы выдали предостережение министерству здравоохранения РБ о недопустимости к принуждению к отпуску медицинских работников. Мы выдали предостережение именно Минздраву как учредителю, потому что жалобы такого рода к нам поступают практически со всех медучреждений, - сообщает ведущий специалист-эксперт Государственной инспекции труда в Бурятии Анна Задорожная.



