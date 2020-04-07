Геопортал Бурятии опубликовал он-лайн карту COVID-19 в республике

Каждый житель региона может определить риски своего заражения коронавирусом, отследив места пребывания заболевших







В Бурятии на геопортал региона по адресу



Пройдя по ссылке, необходимо в левом столбце раскрыть меню «Информация о территориях, на которых выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией», а затем выбрать интересующий раздел, поставив соответствующую галочку.



Пользователь может увидеть районы и населенные пункты, где выявлены пациенты с коронавирусной инфекцией, населенные пункты, где есть случаи подозрения на заболевание коронавирусом, и непосредственно выявленные случаи коронавируса с указанием возможных мест контакта с заболевшим.



С помощью карты администраторы геопортала публикуют данные предоставленные республиканским управлением Роспотребнадзора. Контактные места выявляются в ходе противоэпидемических мероприятий, осуществляемых эпидемиологами. Карта обновляется ежедневно, по мере поступления данных.



Геопортал Бурятии создан министерством имущественных и земельных отношений республики. Это ресурс, предоставляющий оперативный доступ всем ответственным и заинтересованным лицам к картографической и кадастровой информации субъекта федерации. Он дает возможность объективно оценить ситуацию с точностью и полнотой имеющихся данных. В случае, если на карте вы видите, что недавно находились или находитесь вблизи контактных мест, контактировали с зараженными, а также у вас появились респираторные симптомы, вам необходимо обратиться на горячую линию минздрава Бурятии по телефону: 8 (3012) 379535 или 112 круглосуточно.







Всего в Республиканской клинической инфекционной больнице сегодня на 8:00 находилось 99 человек. Из них - с диагнозом COVID-19 - 48 больных, в том числе - 11 детей, состояние детей удовлетворительное. В отделении реанимации находится пять взрослых пациентов. За весь период госпитализировано 194 больных с респираторными симптомами. Все заболевшие лабораторно обследованы, 94 человек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов, один человек умер.



Фото: geo.govrb.ru/скриншот В Бурятии на геопортал региона по адресу http://geo.govrb.ru/nacproject.html загружена информация о местах пребывания людей, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства республики.Пройдя по ссылке, необходимо в левом столбце раскрыть меню «Информация о территориях, на которых выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией», а затем выбрать интересующий раздел, поставив соответствующую галочку.Пользователь может увидеть районы и населенные пункты, где выявлены пациенты с коронавирусной инфекцией, населенные пункты, где есть случаи подозрения на заболевание коронавирусом, и непосредственно выявленные случаи коронавируса с указанием возможных мест контакта с заболевшим.С помощью карты администраторы геопортала публикуют данные предоставленные республиканским управлением Роспотребнадзора. Контактные места выявляются в ходе противоэпидемических мероприятий, осуществляемых эпидемиологами. Карта обновляется ежедневно, по мере поступления данных.Геопортал Бурятии создан министерством имущественных и земельных отношений республики. Это ресурс, предоставляющий оперативный доступ всем ответственным и заинтересованным лицам к картографической и кадастровой информации субъекта федерации. Он дает возможность объективно оценить ситуацию с точностью и полнотой имеющихся данных. В случае, если на карте вы видите, что недавно находились или находитесь вблизи контактных мест, контактировали с зараженными, а также у вас появились респираторные симптомы, вам необходимо обратиться на горячую линию минздрава Бурятии по телефону: 8 (3012) 379535 или 112 круглосуточно. Как сообщал «Номер один» , в Бурятии на 7 апреля зарегистрировано 50 подтвержденных случаев заражения COVID-2019, сообщили в минздраве республики . Напомним, накануне их было 47. Круг контактных лиц составляет сегодня 1771 человек, все лабораторно обследованы. Еще у четырех граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции – анализы направлены в Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока (Иркутск).Всего в Республиканской клинической инфекционной больнице сегодня на 8:00 находилось 99 человек. Из них - с диагнозом COVID-19 - 48 больных, в том числе - 11 детей, состояние детей удовлетворительное. В отделении реанимации находится пять взрослых пациентов. За весь период госпитализировано 194 больных с респираторными симптомами. Все заболевшие лабораторно обследованы, 94 человек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов, один человек умер.Фото: geo.govrb.ru/скриншот