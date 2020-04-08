Узаконенная лень

Работа не волк. От нее кони дохнут

И вообще, у нас тут так просто не поработаешь. Даже портал «Работающая Бурятия» отказался вкалывать почем зря. А ведь на нем должны были регистрироваться работодатели, которые горят желанием вытащить своих сотрудников из самоизоляции.«Единая информационная система «Работающая Бурятия» создана по адресу работающаябурятия.рф и находится на тестировании, поэтому пока не доступна для заполнения данных. Приносим свои извинения». Такое сообщение появилось на сайте правительства в день, когда портал должен был начать работу.К слову, «Работающая Бурятия» — это интернет-сервис, регистрация на котором обязательна для тех предприятий и организаций, которые хотят, чтобы их сотрудники ходили на работу, а не сидели дома.В общем, даже электронные алгоритмы против того, чтобы люди в Бурятии работали. А поэтому добро пожаловать на самоизоляцию. Конечно, рыбку без труда не вытащить. Но мы и без рыбки обойдемся. Греча-то никуда не исчезла.Нарисовал Укусика Покусай