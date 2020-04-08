Реконструкцией пункта пропуска Монды займется «Росэлектроника»

Модернизация ускорит прохождение российско-монгольской границы и снизит логистические издержки



Холдинг «Росэлектроника» (Ростех) разработает проекты реконструкции трех автомобильных и одного морского пунктов пропуска через государственную границу России для повышения их пропускной способности. Соответствующий контракт заключен с филиалами «Росгранстроя», сообщает сайт Ростеха.



Реконструкция коснется автомобильных пунктов пропуска Полтавка на российско-китайском участке границы, Брусничное на границе с Финляндией и Монды на границе с Монголией. Реконструкция предполагает строительство дополнительных полос движения с кабинами паспортного контроля.



«Расширение международных партнерских связей между странами требует создания современных, технологичных пунктов пропуска. В настоящее время «Росэлектроника» уже разрабатывает проекты реконструкции девяти пунктов пропуска через госграницу России. Модернизация и оснащение пограничных терминалов современными техническими средствами повысит безопасность грузоперевозок, ускорит прохождение границ и снизит логистические издержки. Это, в свою очередь, должно сказаться на стоимости ввозимых и вывозимых товаров», – рассказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.



В рамках контрактов специалисты холдинга проведут инженерные изыскания и подготовят проекты создания линий спецсвязи, устройства систем бесперебойного электроснабжения, модернизации оптоволоконных сетей в пунктах пропуска.



«Холдинг «Росэлектроника» успешно реализует проекты по модернизации и техническому оснащению объектов пограничной инфраструктуры. В частности, на государственной границе России активно применяются наши инспекционно-досмотровые комплексы, которые благодаря высокой проникающей способности «видят» груз внутри автомобиля или контейнера даже сквозь сталь толщиной до 460 мм», – отметил руководитель проекта по ИДК холдинга «Росэлектроника» Константин Фурсиков.



Фото: rostec.ru

