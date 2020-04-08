В Бурятии сельского главу оштрафовали за игнорирование прокурора

Он не отреагировал на представление надзорного ведомства





В Тарбагатайском районе прокуратура выявила нарушения в сфере предоставления муниципальных услуг у сельского поселения «Саянтуйское».

«Четыре административных регламента сельского поселения по предоставлению муниципальных услуг противоречили законодательству. Так, в регламентах о градостроительной деятельности не были учтены изменения Градостроительного кодекса РФ. Кроме того, администрация сельского поселения оказывала муниципальные услуги в данной сфере в отсутствие утвержденного порядка оказания услуг», сообщили в прокуратуре Бурятии.Прокурор района внес главе поселения представление, однако администрация не приняла мер по устранению нарушений. В связи с этим в отношении главы было возбуждено административное дело по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора). Решением суда глава признан виновным и оштрафован.После этого муниципальные нормативные акты были приведены в соответствие с действующим законодательством.Фото: «Номер один»