В Бурятии директора компании ЖКХ наказали за аварию

Также предприятие заставили сделать перерасчет потребителям





Прокуратура Бурятии провела проверку в МУП ЖКХ «Тепловик», оказывающей коммунальные услуги в Иволгинском районе.

В феврале этого года на участке сетей тепло- и водоснабжения в селе Сотниково произошла авария. Из-за нее у потребителей не было горячей воды и тепла более 6 часов, а холодной воды - 28 часов, что является нарушением установленных законом нормативов.Прокуратура внесла директору предприятия представление, которое удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Потребителям произведен перерасчет платы за перерыв в предоставлении коммунальных услуг на сумму 24,4 тыс. рублей.Кроме того, за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами директор компании привлечен к административной ответственности и оштрафован.Фото: «Номер один»