08.04.2020
В Бурятии видеозвонки помогают заключенным держать связь с близкими

В Бурятии видеозвонки помогают заключенным держать связь с близкими

В колониях приостановлено предоставление заключенным длительных и краткосрочных свиданий из-за коронавируса

В Бурятии в колонии-поселении №3  появилось оборудование для видеосвиданий осужденных с родственниками. Ранее такая связь была доступна только в женской колонии, сообщили в республиканском управлении ФСИН России.

Новинка быстро стала там популярной, всем хочется не только слышать своих родных и близких, но и видеть. А видеосвидания осужденных с родственниками приравниваются к телефонным переговорам, количество которых сегодня законодательством не ограничено. Поэтому подобное общение может происходить ежедневно. Ограничивается только продолжительность – до 15 минут.

Родственникам для предоставления переговоров необходимо зарегистрировать на сайте ФСИНСВЯЗЬ.РФ (раздел «Видеосвидание»).

Напомним, что в связи с введением дополнительных профилактических мер, направленных на недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в учреждениях исправительной системы постановлением главного государственного санитарного врача ФСИН России с 16 марта приостановлено предоставление заключенным длительных и краткосрочных свиданий.

Новая же услуга позволяет осужденным укреплять и восстанавливать их социальные связи.  

Фото: pixabay.com
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