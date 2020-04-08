Центробанк России выйдет на видеосвязь с бизнесом

Меры Центробанка России по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса для обеспечения финансовой стабильности в условиях распространения коронавируса станут сегодня, 8 апреля, темой видеоконференцсвязи Михаила Мамута, руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.
Конференция пройдет в 10:00 мск на площадке Торгово-промышленной палаты (ТПП) России при участии бизнес-объединений (РСПП, «Деловой России» и «Опоры России»). Посмотреть вебинар могут все желающие по ссылке: https://youtu.be/6VL4HTGHARk
. Она будет активна с 15:00 по местному времени сообщили в Отделении Национального банка по Бурятии Сибирского главного управления Центрального банка РФ.
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В рамках вебинара планируется рассмотреть следующие вопросы:
∙ реструктуризация кредитов в случае поступления соответствующих заявлений от субъектов МСП;
∙ возможность расширения программ кредитования малых и средних предприятий;
∙ поддержка отраслей, не вошедших в список наиболее пострадавших;
∙ как и в каких банках получить кредиты по нулевой ставке для выдачи зарплат сотрудникам;
∙ предложения бизнеса по дополнительным мерам поддержки в финансовой сфере.
Фото: cbr.ru
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