В Бурятии более 200 человек тушили лесные пожары

Сегодня утром новых возгораний в тайге не обнаружено



В Бурятии за прошедшие сутки тушились шесть лесных пожаров в Бичурском,Тарбагатайском и Заиграевском районах. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 212 гектаров, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Борьбу с огнем вели 245 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Использовалось 59 единиц техники.



Все лесные пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём. Четыре лесных пожара в Бичурском, Заиграевском и Кяхтинском районах ликвидированы, еще два в Бичурском и Заиграевском районах локализованы и дотушиваются. На утро 8 апреля новых очагов возгорания в Бурятии не обнаружено.



С начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 24 лесных пожара на общей площади 440 гектаров.



Для сравнения: в Забайкальском крае 250 лесных пожаров прошли огнем 32, 8 тыс гектаров тайги, в Амурской области 33 лесных пожара - 903 гектара. В Приморском крае зарегистрировано 14 лесных пожаров площадью 465 гектаров.



Фото: РАЛХ

