Жительница Бурятии взыскала ущерб за потоп

Ремонтники разобрали крышу дома, когда пошли дожди





В Бурятии судебные приставы взыскали с некоммерческой организации 124 тысячи рублей в качестве ущерба за потоп в квартире жительницы Закаменска.

Происшествие случилось в июле 2018 года во время проведения подрядной организацией работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома. Из-за проливных дождей и отсутствия кровли произошло подтопление квартир, расположенных на третьем этаже.В результате потопа у одной из жительниц пострадали три комнаты: в них намокли потолки, стены и полы, на них появились грибки и плесень. Кроме этого в комнатах деформировались напольные покрытия, отошла потолочная плитка и обои на стенах.В связи с ненадлежащим выполнением работ собственница затопленной квартиры обратилась в суд с требованием взыскать с некоммерческой организации стоимость ремонта квартиры. Судебной экспертизой ущерб был оценен почти в 104 тысячи рублей. Кроме этого, суд взыскал с ответчика расходы на экспертизу в размере 20 тысяч рублей.В службе судебных приставов в отношении некоммерческой организации возбудили исполнительное производство. Ответчик погасил задолженность в установленные законом сроки, сообщили в УФССП Бурятии.Фото: «Номер один»