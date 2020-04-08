08.04.2020
Самолет из Бангкока с россиянами прибыл в Иркутск

Самолет из Бангкока с россиянами прибыл в Иркутск

Есть ли среди 179 прилетевших пассажиров жители Бурятии, пока не сообщается

Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из зарубежных стран, 7 апреля международный рейс Бангкок-Иркутск  выполнила авиакомпания S7 Airlines на воздушном судне А-321, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

В Иркутск прибыли 179 пассажиров, сотрудниками транспортной полиции обеспечен общественный порядок в аэропорту  Иркутска, пассажиры сопровождены из самолета в здание аэропорта, с ними проведены все необходимые процедуры, после чего все прилетевшие направлены в места обсервации. Есть ли среди прилетевших пассажиров жители Бурятии, пока не сообщается.

Фото: pixabay.com

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