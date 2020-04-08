Самолет из Бангкока с россиянами прибыл в Иркутск

Есть ли среди 179 прилетевших пассажиров жители Бурятии, пока не сообщается



Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из зарубежных стран, 7 апреля международный рейс Бангкок-Иркутск выполнила авиакомпания S7 Airlines на воздушном судне А-321, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте



В Иркутск прибыли 179 пассажиров, сотрудниками транспортной полиции обеспечен общественный порядок в аэропорту Иркутска, пассажиры сопровождены из самолета в здание аэропорта, с ними проведены все необходимые процедуры, после чего все прилетевшие направлены в места обсервации. Есть ли среди прилетевших пассажиров жители Бурятии, пока не сообщается.



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