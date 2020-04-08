Улан-Удэнский ЛВРЗ работает

Введен особый режим с минимизацией численности персонала, в том числе – с использованием дистанционных схем





В Улан-Удэ после недельного карантина с 6 апреля начал работу Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (группа компаний «ЛокоТех»), сообщили в пресс-службе предприятия.



Улан-Удэнский ЛВРЗ, наряду со всеми крупными промышленными предприятиями республики, работает в особом режиме с минимизацией численности работников, в том числе – с введением режимов дистанционной работы и самоизоляции. На предприятии строго соблюдаются все установленные Роспотребнадзором требования и рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции (выдача масок, размещение в местах наибольшего скопления людей дозаторов с антисептическими средствами, измерение температуры тела работников при входе и выходе с предприятия и др.). На территории завода ведется информирование коллектива о новой коронавирусной инфекции.



Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (группа компаний «ЛокоТех») является крупнейшим предприятием России, выполняющим ремонт всех серий тягового подвижного состава РЖД и изготовление запасных частей. Бесперебойная работа завода обеспечивает грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки по сети российских железных дорог, что является жизненно важным для страны. Кроме того, АО «Желдорреммаш», филиалом которого является Улан-Удэнский ЛВРЗ, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики, утвержденный министерствами транспорта и экономического развития РФ, приостановка деятельности которых невозможна по производственно-техническим причинам и организационным условиям.



Фото: ЛВРЗ

