Депутаты горсовета Улан-Удэ помогают сотрудникам лабораторий и волонтерам

Первых поддерживают горячим питанием, вторых - деньгами





Депутаты горсовета Улан-Удэ помогают с горячим питанием сотрудникам лабораторий, которые занимаются диагностикой коронавируса. Лаборатории работают круглосуточно и обеспечены полным рационом горячего питания. Депутаты оказывают помощь за счет личных средств с 30 марта, сообщили в пресс-службе горсовета.