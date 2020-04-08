В Бурятии повышают зарплату всем медикам, борющимся с COVID-19

Повышение зарплат персоналу, который не относится к медицинскому, взял на себя республиканский бюджет



Глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение повысить заработную плату всем врачам, медсестрам и вспомогательному персоналу медицинских учреждений, работающих с новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Мы увеличиваем зарплаты всем медицинским работникам, которые так или иначе задействованы в выявлении и предупреждении коронавируса: по домам ездят, в поликлинике работают или в больнице. У всех у них пойдут стимулирующие выплаты в зависимости от федеральных коэффициентов, которые мы пересчитываем под себя. Под федеральные выплаты не попадает персонал, который не относится к медицинскому, но мы это приняли на республиканский бюджет. Своим решением мы им тоже повышаем», - разъяснил глава Бурятии.



Таким образом, врачи, работающие в стационаре, получат начисление за рабочее время, и доплата составит плюс 100% от среднего дохода по республике, среднему медицинскому персоналу - плюс 50%, младшему медицинскому персоналу - плюс 30%, обеспечивающему персоналу – плюс 20%.



Медицинским работникам, которые находятся на своих рабочих местах круглые сутки, как в инфекционной больнице на карантине, там же и ночуют в медучреждениях по окончании смены, за время простого нахождения в больницах будет оплата в размере среднемесячной заработной платы.



Также главой Бурятии принято решение застраховать всех медицинских работников, контактирующих с больными новой коронавирусной инфекцией на 200 тыс рублей при наступлении страхового случая.



Кроме того, для тех работников, кому не с кем оставить маленьких детей, есть возможность открыть круглосуточные группы в детских садах. Это решение будет реализовано, если появится такая необходимость. Отдельно выделено финансирование на усиление питания врачей в условиях карантина.



Фото: egov-buryatia.ru

