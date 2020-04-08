Глава Бурятии разрешил работать геодезистам и оценщикам

7 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов подписал распоряжение, расширяющее список организаций, которым можно работать в период ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.
Согласно документу, работать можно следующим структурам:
- Организациям, выполняющим полевые геодезические работы, топографо-геодезические, полевые изыскания в рамках реализации национальных проектов, федеральных и государственных программ.
- Организациям, выполняющим оценку залогового имущества (в том числе бизнеса), при привлечении кредитных ресурсов субъектами малого и среднего предпринимательства, при предоставлении ипотечных займов, оценщикам, выполняющим оценку по государственным и муниципальным контрактам, а также выполняющим судебную экспертизу и следующим на судебные заседания безотлагательного характера.
- Организациям, осуществляющим работы по капитальному ремонту объектов социальной сферы в рамках реализации национальных проектов, федеральных и государственных программ.
- Организациям, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования и техники.
- Организациям, осуществляющие реализацию строительных, отделочных материалов и инструментов на условиях дистанционной доставки.
- Региональному отделению ДОСААФ России по Республике Бурятия в части реализации мероприятий по обучению призывников 2020 года призыва.
Напомним, 5 апреля глава Бурятии подписал указ о продлении режима самоизоляции на территории Республики Бурятия до 30 апреля в рамках противоэпидемических мероприятий в связи с возникновением и распространением инфекции, вызванной с распространением коронавируса (COVID-2019). При этом указом главы Бурятии были расширены категории
субъектов экономики, которые будут осуществлять деятельность с 6 апреля.
Фото: pixabay.com
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