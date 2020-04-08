В Улан-Удэ дезинфекцию в многоквартирных домах поставили на контроль

Сообщать о нарушениях режима проведения дезинфекции могут и сами горожане



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков обязал районные администрации города контролировать проведение дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах. Это необходимо для профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Мониторинг работы управляющих организаций и ТСЖ по дезинфекции подъездов, входных групп, лестничных перил и прочих мест общего пользования должен быть организован в ежедневном режиме. Отчеты о работе направляются в Комитет городского хозяйства для принятия необходимых оперативных решений.



В случае выявления фактов несоблюдения дезинфекционного режима организациями, осуществляющими содержание общего имущества в многоквартирных домах, отчет также будет направляться в Управление муниципальной жилищной инспекции Улан-Удэ. Данные проверок являются основанием для принятия мер по выявленным нарушениям в отношении управляющих компаний и ТСЖ.



Сообщить о нарушениях режима проведения дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных жилых домах могут и сами жители по следующим номерам телефонов:



Администрация Советского района: 21-56-46.

Администрация Железнодорожного района : 44-89-33.

Администрация Октябрьского района: 41-70-36.



Телефоны работают с 8.30 до 17.30 каждый день, кроме субботы и воскресенья.







Из резервного фонда администрации Улан-Удэ Комитету городского хозяйства



Фото: ulan-ude-info.ru «Номер один Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков обязал районные администрации города контролировать проведение дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах. Это необходимо для профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе городской администрации.Мониторинг работы управляющих организаций и ТСЖ по дезинфекции подъездов, входных групп, лестничных перил и прочих мест общего пользования должен быть организован в ежедневном режиме. Отчеты о работе направляются в Комитет городского хозяйства для принятия необходимых оперативных решений.В случае выявления фактов несоблюдения дезинфекционного режима организациями, осуществляющими содержание общего имущества в многоквартирных домах, отчет также будет направляться в Управление муниципальной жилищной инспекции Улан-Удэ. Данные проверок являются основанием для принятия мер по выявленным нарушениям в отношении управляющих компаний и ТСЖ.Сообщить о нарушениях режима проведения дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных жилых домах могут и сами жители по следующим номерам телефонов:Администрация Советского района:Администрация Железнодорожного района :Администрация Октябрьского района:Телефоны работают с 8.30 до 17.30 каждый день, кроме субботы и воскресенья. » Как сообщал , ранее мэр Улан-Удэ рекомендовал управляющим компаниям и ТСЖ усилить дезинфекционный режим в местах общего пользования многоквартирных домов. В частности, рекомендовано один раз в сутки обрабатывать хлоросодержащими дезинфицирующими средствами поверхности в местах общего пользования, разместить графики влажных уборок на досках объявлений.Дезинфицирующими средствами с 1 апреля безвозмездно обеспечивает Комитет городского хозяйства Улан-Удэ.Из резервного фонда администрации Улан-Удэ Комитету городского хозяйства выделено 8 млн рублей на приобретение дезинфицирующих средств и проведение санитарной обработки города. В том числе учтены расходы на обеспечение дезраствором управляющих организаций города и ТСЖ для проведения дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных жилых домах.Фото: ulan-ude-info.ru