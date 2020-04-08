Жители Бурятии оказались в бедственном положении в Корее

Когда они смогут вернуться домой, пока не известно





В представительство МИД России в Улан-Удэ продолжают поступать обращения взволнованных родственников россиян из Бурятии, которые находятся в аэропорту Инчхон в Республике Корея и не могут вернуться домой из-за отмены рейсов.

«Хотим заверить, что компетентные ведомства РФ, в том числе посольство России в Республике Корея, тщательно отслеживают ситуацию и ведут работу, направленную на вывоз наших граждан и на их поддержку в этих сложных условиях», сообщили в представительстве МИД России в Улан-Удэ.Напомним, граждане России, среди которых немало и жителей Бурятии, застряли в Корее с 27 марта, когда было приостановлено воздушное сообщение с другими государствами, а также после отмены рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» в Москву (31 марта) и «Аврора» в города Владивосток, Хабаровск и Южно-Сахалинск.Россияне, планировавшие вернуться этими рейсами, были вынуждены остаться в Корее. По данным посольства, среди них около 50 человек, не имеющих местожительства в этой стране и достаточных финансов для размещения в гостиницах. В настоящий момент они проживают в здании аэропорта. Также около 40 граждан России, летевших из третьих стран, находятся в транзитной зоне аэропорта.«Посольство России в Республике Корея поддерживает плотный контакт с нашими соотечественниками. Сотрудники Консульского отдела оказывают помощь гражданам, находящимся в зале вылета и транзитной зоне: доставляют предметы первой необходимости, включая питьевую воду, лекарственные средства, вещи для детей. Врач посольства посетила наших граждан и оказала необходимую медицинскую помощь нуждающимся. В аэропорт были доставлены вещи, переданные проживающими в Корее соотечественниками. Российские дипломаты организовали на месте выдачу документов для Иммиграционной службы РК и подробно проинформировали о возможностях получения помощи через портал Госуслуги», говориться в сообщении представительства МИД России в Улан-Удэ.Однако когда застрявшие в Корее жители Бурятии окажутся дома, пока не известно. Дипломаты об этом говорят весьма обтекаемо.«Необходимо понимать, что график вывозных рейсов окончательно утверждается оперативным штабом правительства РФ по борьбе с коронавирусом. О необходимости скорейшего вывоза россиян из Южной Кореи говорил, в частности, заместитель министра иностранных дел России в ходе очередного заседания рабочей группы, координирующей работу по перевозке российских граждан воздушным транспортом из иностранных государств в Российскую Федерацию», сказано в заявлении МИД России в Улан-Удэ.Фото: pixabay.com