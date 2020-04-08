В Улан-Удэ ввели особый противопожарный режим в городских лесах

На въездах в лес установят шлагбаумы





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков своим распоряжением ввел особый противопожарный режим в городских лесах. На период его действия на территории города запрещено разведение открытого огня за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан, а также выжигание сухой травы и мусора. Также запрещено проведение пожароопасных работ в границах городского округа, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий, сообщили в мэрии города.

Исключением являются работы, проводимые специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров.Сотрудники МБУ «Городское лесничество» для профилактики и предотвращения возникновения лесных пожаров начали установку шлагбаумов на на въездах в лес. Всего по трем районам города установят 60 шлагбаумов: 20 - в Железнодорожном, 10 - в Советском и 30 - в Октябрьском районах.Помимо запрещающих въезд ограждений сотрудники ведомства устанавливают информационные баннеры.Меры направлены на ограничение пребывания людей в лесу и соблюдение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима.Напомним, за несоблюдение правил нарушителям грозит административный штраф до 5000 рублей.На территории города будут действовать патрульные группы из числа полицейских и сотрудников мэрии.Напомним, 6 апреля постановлением правительства Бурятии особый противопожарный режим введен в большинстве районов республики.Фото: «Номер один»