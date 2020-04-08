В УФСИН Бурятии опровергли закрытие СИЗО из-за коронавируса

Заболеваний опасной инфекцией в учреждении не зарегистрировано





Заместитель начальника УФСИН России по Бурятии опроверг появившуюся в соцсетях информацию о закрытии СИЗО в Улан-Удэ в связи с подтвержденным случаем короновируса. По словам представителя ведомства, случаев заболевания опасной инфекцией в учреждениях ФСИН в республике не зафиксировано, руководством принимаются все необходимые профилактические мероприятия. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.

«Дорогие друзья! Большая просьба, перепроверять всю информацию, которая сейчас публикуется в различных группах в сети интернет», обратилась уполномоченный к жителям республики.Фото: «Номер один»