08.04.2020
В УФСИН Бурятии опровергли закрытие СИЗО из-за коронавируса

В УФСИН Бурятии опровергли закрытие СИЗО из-за коронавируса

Заболеваний опасной инфекцией в учреждении не зарегистрировано

Заместитель начальника УФСИН России по Бурятии опроверг появившуюся в соцсетях информацию о закрытии СИЗО в Улан-Удэ в связи с подтвержденным случаем короновируса. По словам представителя ведомства, случаев заболевания опасной инфекцией в учреждениях ФСИН в республике не зафиксировано, руководством принимаются все необходимые профилактические мероприятия. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.

«Дорогие друзья! Большая просьба, перепроверять всю информацию, которая сейчас публикуется в различных группах в сети интернет», обратилась уполномоченный к жителям республики.

Фото: «Номер один»
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