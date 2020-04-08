Изоляция стала «звездным часом» Зорикто

Известный российский художник, уроженец Улан-Удэ, Зорикто Доржиев опубликовал несколько скриншотов, показывающих как жители разных стран повторяют сюжет его картин с помощью подручных средств, сообщила на своей странице в Facebook министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
«Все началось с музея «Гетти», самого крупного художественного музея на западном побережье США. Музей запустил флешмоб в своем твиттере с хэштегом #изоизоляция. Сотрудники и сами воспроизвели несколько картин, используя клюшку, пустую банку из-под кока-колы, старый картон или постельное белье», - рассказала министр и призвала жителей республики присоединяться к необычной арт-акции.
Заодно она порадовалась за земляка: «Это настоящая популярность! Всемирная!».
«Вот он мой звездный час!)», - написал художникв своем аккаунте сам Зоригто Доржиев, видимо, не без юмора подразумевая свою популярность именно во Всемирной сети. Ведь задолго до этого «часа» персональные выставки Зорикто успешно прошли в Третьяковской галерее (Москва), Русском музее (Санкт-Петербург), Музее Востока (Москва), Ноймюнстерском аббатстве (Люксембург), Совете Европы (Страсбург, Франция), Европейской комиссии (Брюссель, Бельгия), галерее Hay Hill (с церемонией открытия в Музее Виктории и Альберта, Лондон, Великобритания), в Американском буддийском центре Tibet House (Нью-Йорк, США).
В 2015 году, когда в Уфе проходил VII саммит БРИКС, для неформального ужина глав стран БРИКС по специальному заказу управления делами президента РФ Зорикто Доржиевым был разработан дизайн посуды и оформления стола. Также в зале была размещена экспозиция из семнадцати картин художника.
Дважды картины Зорикто были проданы на аукционе Christie’s, проводимом совместно с Tibet House, главой которого является профессор Колумбийского университета Роберт Турман, отец всемирно известной голливудской актрисы Умы Турман. Работы Зорикто Доржиева регулярно представлены на ведущих арт-шоу США, Гонконга, Тайваня, Сингапура, Японии. Среди почитателей таланта Зорикто и коллекционеров его работ немало известных политиков, бизнесменов, звезд кино и музыкантов.
Так что, «звёздности» нашему земляку было не занимать и ранее. А о ее сетевом воплощении каждый может составить представление сам
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Фото: Facebook
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