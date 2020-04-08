08.04.2020
Иркутский турист чуть не стал завтраком медведя на Байкале

Иркутский турист чуть не стал завтраком медведя на Байкале

Отчаявшийся путешественник по КБЖД «самоизолировался» от косолапого на дереве

Спасатели Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) накануне получили SOS от жителя Иркутска, остановившегося на ночлег в семи километрах южнее мыса Толстого на Кругобайкальской железной дороге.

Путешественник рассказал о том, что возле его палатки ходит медведь, ест продукты. Мужчина безуспешно пытался отогнать зверя охотничьими петардами, а после  влез на дерево и принял решение вызвать спасателей.

«Мы вышли с базы Байкальского поисково-спасательного отряда в поселке Никола на аэроглиссере «Пиранья», через полчаса прибыли к месту происшествия, ориентируясь на свет фонарика. Мужчина находился на дереве, в 30 метрах от берега. Зверь, испугавшись рёва нашей техники, конечно, убежал. Пострадавший спустился с дерева, собрал палатку и вещи. Мы транспортировали его на базу БПСО», — прокомментировал спасатель первого класса Никольского поисково-спасательного подразделения БПСО Сергей Бирюков.

От дальнейшей помощи турист отказался. Он вызвал такси и в удовлетворительном состоянии покинул базу Байкальского поисково-спасательного отряда, сообщили в его пресс-службе.

Фото: pixabay.com
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