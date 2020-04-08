Иркутский турист чуть не стал завтраком медведя на Байкале

Отчаявшийся путешественник по КБЖД «самоизолировался» от косолапого на дереве



Спасатели Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) накануне получили SOS от жителя Иркутска, остановившегося на ночлег в семи километрах южнее мыса Толстого на Кругобайкальской железной дороге.



Путешественник рассказал о том, что возле его палатки ходит медведь, ест продукты. Мужчина безуспешно пытался отогнать зверя охотничьими петардами, а после влез на дерево и принял решение вызвать спасателей.



«Мы вышли с базы Байкальского поисково-спасательного отряда в поселке Никола на аэроглиссере «Пиранья», через полчаса прибыли к месту происшествия, ориентируясь на свет фонарика. Мужчина находился на дереве, в 30 метрах от берега. Зверь, испугавшись рёва нашей техники, конечно, убежал. Пострадавший спустился с дерева, собрал палатку и вещи. Мы транспортировали его на базу БПСО», — прокомментировал спасатель первого класса Никольского поисково-спасательного подразделения БПСО Сергей Бирюков.



От дальнейшей помощи турист отказался. Он вызвал такси и в удовлетворительном состоянии покинул базу Байкальского поисково-спасательного отряда, сообщили в его пресс-службе.



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