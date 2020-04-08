В Бурятии сформированы мобильные группы контроля за «самоизоляцией»

Штрафы по составленным протоколам назначит суд, их размер варьируется от 1 до 30 тыс рублей



В Бурятии по указу главы Бурятии сформированы мобильные рабочие группы из числа работников республиканских министерств и ведомств. Группы займутся контролем за соблюдением режима «антикоронавирусных» ограничений, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Группы наделены полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1.КоАП РФ. Наказанием для физических лиц за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения могут стать как предупреждение, так и административный штраф от 1 тыс до 30 тыс рублей. При повторном нарушении или причинении вреда здоровью человека или имуществу предусмотрены и большие размеры штрафов.



Одновременно полиция Бурятии привлекает к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ граждан, нарушивших предписания территориальных органов Роспотребнадзора по изоляции в домашних условиях либо самовольно покинувших обсервационные и карантинные учреждения. Санкции этой статьи предусматривают для физлиц наложение штрафа в размере от 15 до 40 тыс рублей.



Мобильные группы правительства республики будут работать до 31 декабря 2020 года во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований, а также МВД по Бурятии, Управлением Роспотребнадзора по Бурятии. Члены мобильных групп будут выявлять нарушителей режима самоизоляции и составлять на них протоколы. В дальнейшем протоколы об административных нарушениях будут передаваться в суд, который и определит меру наказания.



«Основная задача групп - не карать, а способствовать соблюдению гражданами ограничительных мероприятий, установленных на территории региона. Надеемся, с началом работы мобильных групп сократится число нарушителей, что, в конце концов, приведет к снижению заболеваемости COVID-2019, - отмечают в правительстве республики.



Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, утверждены постановлением правительства России и вступили в силу с 4 апреля. К числу нарушений правил поведения относится несоблюдение ограничительных мероприятий, установленных на территории Бурятии указом главы республики от 13 марта. За это предусматривается административная ответственность по статье 20.6.1 КоАП РФ.



Фото: egov-buryatia.ru

