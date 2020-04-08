В Бурятии потери бюджета от COVID-19 оценивают в 3 млрд рублей

Такова предварительная «цена» принятия всех мер поддержки бизнеса, без федеральной помощи не обойтись



В случае принятия всех мер поддержки малого и среднего бизнеса сумма выпадающих доходов республиканского бюджета составит более 3 млрд рублей. Об этом заявил на рабочем совещании в Народном Хурале Бурятии о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Бурятии председатель парламентского Комитета по экономической политике Анатолий Кушнарев.



В совещании приняли участие руководитель Счетной палаты Бурятии, председатели комитетов и руководители фракций Народного Хурала, сообщили в его пресс-службе.



Как пояснил временно исполняющий обязанности председателя Народного Хурала Цырен-Даши Доржиев, ситуация для малого и среднего бизнеса с каждым днем осложняется из-за нерабочих дней. «Ряд предприятий с понедельника возобновили свою деятельность, однако многие так и не работают. Но им все равно надо платить зарплату, оплачивать налоги и кредиты. Как бы мы этого не хотели, многие из предпринимателей будут уходить в тень, что, безусловно, скажется и на республиканских доходах», - отметил он.



Вместе с тем, на совещании поступило много новых предложений от фракций и депутатов. Анатолий Кушнарев предложил включить в перечень субъектов МСП, которым разрешено работать, магазины, торгующие садовым инвентарем, семенами и саженцами. «Весна у нас ранняя, многие выехали уже на дачи, начинаются полевые и огородные работы, надо людей поддержать», - пояснил он.



Оказать помощь социально незащищенному населению предложил председатель Комитета по социальной политике Игорь Марковец. По его словам нельзя «оставить людей без поддержки и помощи, но при этом нельзя допустить того, чтобы рухнула экономика».



Увеличить поддержку «детям войны» предложил руководитель фракции «Справедливая Россия» Иринчей Матханов. Он призвал парламентариев активнее обращаться в федеральный центр и к полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу. По мнению депутата, большинство расходов по поддержке МСП, которые республика возьмет на себя, в конце года компенсируются за счет федерального бюджета.



«У нас колоссальные средства накоплены в национальном фонде «Благосостояние» - более 10 трлн рублей. Сейчас в стране форс-мажор, надо людям помогать», - поддержал коллегу руководитель фракции КПРФ Виктор Малышенко.



Председатель Комитета по бюджету налогам и финансам Зоригто Цыбикмитов подтвердил, что без поддержки федерального бюджета республике будет трудно реализовать все предложенные меры.



Подводя итоги совещания, Цырен-Даши Доржиев предложил депутатам создать совместно с профильными министерствами и Счетной палатой рабочую группу, которая может детально просчитать возможности и риски. «Нам никто не разрешит превысить дефицит бюджета более чем на10 проц. Мы не можем трогать федеральные налоги, но пересмотреть региональные налоги - в наших силах. Такой прецедент уже был в 90-х годах. Для этого нужно как можно быстрее и внимательнее все продумать и просчитать. Надо предметно изучать, реально оценить все наши возможности по каждому виду налогов», - подчеркнул парламентарий.







«Правительство оценивает и анализирует все поступающие предложения от наших деловых объединений и депутатов, мы по мере возможности мониторим те предложения и обращения, которые отправляют индивидуальные предприниматели и представители бизнеса, в том числе через соцсети. В частности, для мониторинга обращений в социальных сетях в регионе работает система «Инцидент-Менеджмент». Недавно я проводил прямой эфир во всех своих аккаунтах в социальных сетях. Многие предложения нам, откровенно, не по карману, а какие-то сложны в администрировании, другие просто нереализуемы быстро. Тем не менее, уже найдены решения, которые, по нашим оценкам, сыграют стабилизирующую роль для предприятий, оказавшихся в зоне риска. Я уже не раз говорил о том, что мы не можем оставить в сложной ситуации наших людей - бизнесменов, наших работодателей и кормильцев. При этом трезво понимаем, что потери будут, задача – их минимизировать», - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов на вчерашнем совещании Республиканского штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и обеспечения социальной стабильности.



Между тем, стоимость всех принятых мер для республиканского бюджета до сих пор не называлась, хотя понятно, что «цена вопроса» вполне может выйти за 3 млрд рублей, о которых говорил Анатолий Кушнарев.



Фото: pixabay.com «Номер один л В случае принятия всех мер поддержки малого и среднего бизнеса сумма выпадающих доходов республиканского бюджета составит более 3 млрд рублей. Об этом заявил на рабочем совещании в Народном Хурале Бурятии о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Бурятии председатель парламентского Комитета по экономической политике Анатолий Кушнарев.В совещании приняли участие руководитель Счетной палаты Бурятии, председатели комитетов и руководители фракций Народного Хурала, сообщили в его пресс-службе.Как пояснил временно исполняющий обязанности председателя Народного Хурала Цырен-Даши Доржиев, ситуация для малого и среднего бизнеса с каждым днем осложняется из-за нерабочих дней. «Ряд предприятий с понедельника возобновили свою деятельность, однако многие так и не работают. Но им все равно надо платить зарплату, оплачивать налоги и кредиты. Как бы мы этого не хотели, многие из предпринимателей будут уходить в тень, что, безусловно, скажется и на республиканских доходах», - отметил он.Вместе с тем, на совещании поступило много новых предложений от фракций и депутатов. Анатолий Кушнарев предложил включить в перечень субъектов МСП, которым разрешено работать, магазины, торгующие садовым инвентарем, семенами и саженцами. «Весна у нас ранняя, многие выехали уже на дачи, начинаются полевые и огородные работы, надо людей поддержать», - пояснил он.Оказать помощь социально незащищенному населению предложил председатель Комитета по социальной политике Игорь Марковец. По его словам нельзя «оставить людей без поддержки и помощи, но при этом нельзя допустить того, чтобы рухнула экономика».Увеличить поддержку «детям войны» предложил руководитель фракции «Справедливая Россия» Иринчей Матханов. Он призвал парламентариев активнее обращаться в федеральный центр и к полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу. По мнению депутата, большинство расходов по поддержке МСП, которые республика возьмет на себя, в конце года компенсируются за счет федерального бюджета.«У нас колоссальные средства накоплены в национальном фонде «Благосостояние» - более 10 трлн рублей. Сейчас в стране форс-мажор, надо людям помогать», - поддержал коллегу руководитель фракции КПРФ Виктор Малышенко.Председатель Комитета по бюджету налогам и финансам Зоригто Цыбикмитов подтвердил, что без поддержки федерального бюджета республике будет трудно реализовать все предложенные меры.Подводя итоги совещания, Цырен-Даши Доржиев предложил депутатам создать совместно с профильными министерствами и Счетной палатой рабочую группу, которая может детально просчитать возможности и риски. «Нам никто не разрешит превысить дефицит бюджета более чем на10 проц. Мы не можем трогать федеральные налоги, но пересмотреть региональные налоги - в наших силах. Такой прецедент уже был в 90-х годах. Для этого нужно как можно быстрее и внимательнее все продумать и просчитать. Надо предметно изучать, реально оценить все наши возможности по каждому виду налогов», - подчеркнул парламентарий. » Как сообща , накануне в Бурятии был принят третий пакет мер поддержки. Он формировался по предложениям «снизу» - от бизнеса, депутатов и муниципалитетов.«Правительство оценивает и анализирует все поступающие предложения от наших деловых объединений и депутатов, мы по мере возможности мониторим те предложения и обращения, которые отправляют индивидуальные предприниматели и представители бизнеса, в том числе через соцсети. В частности, для мониторинга обращений в социальных сетях в регионе работает система «Инцидент-Менеджмент». Недавно я проводил прямой эфир во всех своих аккаунтах в социальных сетях. Многие предложения нам, откровенно, не по карману, а какие-то сложны в администрировании, другие просто нереализуемы быстро. Тем не менее, уже найдены решения, которые, по нашим оценкам, сыграют стабилизирующую роль для предприятий, оказавшихся в зоне риска. Я уже не раз говорил о том, что мы не можем оставить в сложной ситуации наших людей - бизнесменов, наших работодателей и кормильцев. При этом трезво понимаем, что потери будут, задача – их минимизировать», - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов на вчерашнем совещании Республиканского штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и обеспечения социальной стабильности.Между тем, стоимость всех принятых мер для республиканского бюджета до сих пор не называлась, хотя понятно, что «цена вопроса» вполне может выйти за 3 млрд рублей, о которых говорил Анатолий Кушнарев.Фото: pixabay.com