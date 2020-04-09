Бурятия умирает от болезней сердца и рака

За 2019 год в республике скончались порядка 10 тыс. человек





Это на 247 человек больше, чем в предыдущем году. Чаще всего причиной смерти являются болезни сердца и онкология.

Как сообщает Минздрав, за пять лет средняя продолжительность жизни в республике увеличилась на три года и составила 70,7 года. Несмотря на сложный демографический период, в республике сохраняется положительный естественный прирост населения в основном за счет снижения общей смертности, которая за пять лет снизилась на 13,7 % и по итогам 2018 года составила 10,5 на 1000 населения.При этом сохраняется десятилетний разрыв в показателях ожидаемой продолжительности жизни мужчин (65,29 года) и женщин (75,97 года), что является неблагоприятным демографическим трендом. К примеру, в странах Европы этот разрыв составляет не более 1,5 года. Россия занимает первое место в Европе по смертности мужчин трудоспособного возраста: лишь 57% мужчин доживают до 65 лет. Разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин составляет 10,6 года.По данным Бурятстата, коэффициент смертности увеличился с 10,9 до 11,1 умершего на 1000 населения. Наибольшая смертность зафиксирована в Бичурском, Баргузинском и Закаменском районах. Как и годом ранее, основными причинами смерти в Бурятии являются болезни системы кровообращения. От них умер почти каждый второй человек из скончавшихся - 41,5%.На втором месте - новообразования (17,8%), умерло 1707 человек, что меньше 2017 года на 56 человек. При этом запущенные случаи составляют 17,2% (РФ – 20,5%). Наибольшее количество запущенных случаев отмечается в Тункинском, Баунтовском и Курумканском районах. На третьем месте среди причин смертности населения - несчастные случаи, отравления и травмы (13,7%). Далее следуют болезни органов пищеварения (5,8%) и органов дыхания (5,7%).Бурятстат отмечает, что из числа умерших от внешних причин в 26,1% случаев составляют самоубийства, 11,1% отнесено на травмы в ДТП, 10,6% – на убийства, 9,4% – на случайные отравления алкоголем.Служба информации «Номер один»Фото: «Номер один»