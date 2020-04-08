08.04.2020
Военкоматы Дальнего Востока ушли на «удалёнку»

Военкоматы Дальнего Востока ушли на «удалёнку»

Первая отправка новобранцев в войска состоится не раньше 20 мая

В настоящее время для исключения возникновения и распространения коронавирусной инфекции все сотрудники военных комиссариатов Восточного военного округа переведены на удаленный режим работы, сообщила пресс-служба ВВО.

Для исключения личного посещения военкоматов призывниками возраста и их родственниками уточнение всех необходимых учетных данных осуществляется сотрудниками военкоматов только в дистанционном режиме по телефону.

Нынешней весной военкоматы должны призвать на срочную службу около 9 тыс граждан регионов Дальнего Востока. Однако первая отправка новобранцев в войска состоится не раньше 20 мая. Большинство призывников будут проходить военную службу на территории Восточного военного округа.

Традиционно на сборном пункте молодое пополнение обеспечат установленной формой одежды согласно виду и роду войск, принадлежностями гигиены, банковской картой для получения денежного довольствия и питанием на путь следование к месту службы. Кроме того, призывникам выдадут специальную пластиковую карту, на которой в электронном виде хранятся биометрические и другие данные о человеке. Карта является дополнением к военному билету.

Фото: пресс-служба ВВО
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